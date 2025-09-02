Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh

6h30 ngày 2/9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hơn 40.000 người tham dự buổi lễ, bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời là Trung Quốc, Liên Bang Nga, Lào, Campuchia.

Đang đi qua lễ đài là khối nghi trượng gồm xe mô hình Quốc huy; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe mô hình biểu tượng 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xe mô hình biểu tượng 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các khối diễu binh, diễu hành trùng trùng, điệp điệp tiến qua Quảng trường Ba Đình.

Khi đi đến ngã tư Trần Phú - Hùng Vương các khối diễu binh rẽ về hướng Trần Phú và sau đó rẽ trái về phố Nguyễn Thái Học.

Khối quân nhân thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành sáng 2/9.

Quân nhân Lực lượng vũ trang Liên Bang Nga vẫy tay chào người dân khi di chuyển trên đường Nguyễn Thái Học (Ảnh: Bảo Quyên).

Khối Quân đội nhân dân Lào bước đi đều, đẹp trên đường Hùng Vương (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khối nữ sĩ quan Quân y và khối nữ du kích miền Nam bước đi trên phố Tràng Thi.

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền” những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc (Ảnh: Nguyễn Trung Nghĩa).

Nữ du kích miền Nam luôn bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi, có vai trò quan trọng trong ba mũi giáp công là quân sự, chính trị và binh địch vận góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thỏa mong ước Bắc - Nam sum họp một nhà của Bác Hồ kính yêu (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ đội Hóa học tham gia diễu binh, diễu hành (Ảnh: Bảo Quyên).

Những "bông hồng" của lực lượng vũ trang Việt Nam (Ảnh: Hải Nam).

Người dân phấn khởi hò reo khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua (Ảnh: Thành Đông).

Phần diễu binh các khối xe pháo quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam và các khối xe đặc chủng của Công an nhân dân.

Đang đi qua lễ đài là khối xe tăng T-54B và T-55. Đây là những "pháo đài" thép được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao. Đặc biệt phiên bản T-54B được cải tiến, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Uy lực của tổ hợp tên lửa Scud-B. Đây là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật, tấn công vào các mục tiêu cố định của đối phương như sở chỉ huy, căn cứ quân sự, sân bay… Tổ hợp tên lửa Scud-B trong biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự và phòng thủ quốc gia, giúp bảo vệ chủ quyền và an ninh Tổ quốc.

Người dân hai bên đường hò reo khi các xe bệ phóng tổ hợp tên lửa Redut-M và đội hình pháo phản lực BM-21 đi qua (Ảnh: Hữu Khoa).

Khối xe đặc chủng Công an nhân dân Việt Nam. Dẫn đầu đội hình là khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn đang đi qua lễ đài (Ảnh: Nguyễn Hải).

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 là phương tiện bọc thép bánh xích đầu tiên do Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công nghiệp quốc phòng (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong không khí trang nghiêm, tự hào kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh sáng 2/9 tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh, diễu hành trên biển. Đây không chỉ là màn trình diễn sức mạnh trên biển của Hải quân nhân dân Việt Nam mà còn là minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền Tổ quốc từ sớm, từ xa (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển đã tạo nên một bức tranh hùng tráng, thể hiện sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Mãn nhãn với các biên đội tàu tham gia diễu binh trên biển (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

"Hổ mang chúa" SU-30MK2 thả đạn nhiễu trên bầu trời Ba Đình (Ảnh: Vũ Quang Anh).

Khi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kết thúc, Trung uý Trần Văn Nhanh (Khối sĩ quan hậu cầu kỹ thuật công nghiệp quốc phòng) đã cầu hôn bạn gái từ miền Nam ra Bắc cổ vũ tinh thần cho mình (Ảnh: Thanh Phúc).