Thống nhất danh sách 217 đại biểu ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 2/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết theo quy định và để bảo đảm dân chủ trong lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành 3 lần. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 4/12/2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (Ảnh: Quang Vinh).

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

“Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận hồ sơ của 217 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và chuyển tới Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra”, bà Hoài thông tin.

Báo cáo kết quả giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho hay, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 217 người.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy (Ảnh: Quang Vinh).

Các cơ quan phân bổ, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội đã tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu theo 3 bước. Bước 1 là tổ chức Hội nghị của Ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử. Bước 2 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và bước 3 tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử.

Cũng theo ông Thủy, đến 14h ngày 30/1, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đã gửi đầy đủ biên bản của Hội nghị cử tri nơi công tác và Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã gửi đầy đủ danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và kê khai tài sản, của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

“Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI diễn ra trong thời gian ngắn, từ 17/12/2025 đến 25/1/2026, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ; cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đã tổ chức đúng, đủ các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI theo quy định”, ông Thủy nhấn mạnh.

Kết quả, 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI đều được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu.

“Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và Biên bản hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, chưa có ý kiến hoặc trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh”, ông Thủy nói.

100% đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Quang Vinh).

Sau khi các đại biểu nêu ý kiến thảo luận tại Hội nghị, 100% đại biểu thống nhất danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết ngay sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, tổng hợp đầy đủ kết quả hiệp thương, chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; đồng thời chuẩn bị các công việc phục vụ cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.