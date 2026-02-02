Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Ngày 2/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống".

Nội dung hội thảo được chia thành 2 phiên gồm: Đưa tinh thần mới của Văn kiện Đại hội XIV vào cuộc sống và Đưa Chương trình hành động của Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, với 2 tham luận trung tâm, định hình cho hơn 20 lượt phát biểu của các đại biểu tham dự hội thảo ở các phiên chuyên đề.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, cho biết đây là hội thảo bàn luận những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống có quy mô lớn nhất sau Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hội thảo được tổ chức nhằm quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải hành động ngay sau Đại hội với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và thực chất, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, tinh thần hành động phải được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ có lộ trình, nguồn lực, sản phẩm, tiến độ và cơ chế đánh giá rõ ràng.

Ông cho biết, sau hội thảo này, các hội nghị chuyên đề sâu sẽ được tổ chức theo từng lĩnh vực như: Tăng trưởng nhanh và bền vững, xây dựng mô hình tăng trưởng mới, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, điểm mới nổi bật của văn kiện Đại hội XIV là tính hành động rất cao, khắc phục “khâu yếu” kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ là tổ chức thực hiện.

Việc đưa nghị quyết vào cuộc sống phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ sản phẩm và tiến độ, lấy kết quả thực chất làm thước đo duy nhất.

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đánh giá, hội thảo là minh chứng sinh động cho tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chuyển mạnh từ nhận thức lý luận sang hành động thực tiễn, từ nghị quyết sang những chương trình, giải pháp cụ thể, thiết thực, hướng tới nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, PGS.TS Đoàn Minh Huấn khái quát nhiều nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV thành chương trình hành động, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ở từng ngành, từng cấp; đổi mới tư duy phát triển và mô hình quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, kiến tạo; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng và vận hành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh một trong các nhóm giải pháp trọng tâm.

Ông khẳng định, hội thảo không chỉ là diễn đàn học thuật mà thực sự là một hoạt động chính trị - lý luận quan trọng, góp phần làm rõ các cơ chế, giải pháp khả thi để khắc phục tình trạng nghị quyết chậm đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến từ lời nói sang việc làm, từ kế hoạch tổng quát sang nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình, có trách nhiệm và có thể đo lường bằng kết quả thực tiễn.

Sau hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị các cơ quan, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu những ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội thảo; khẳng định quyết tâm của các cơ quan lý luận chính trị trong việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.