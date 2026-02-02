Đồng Nai bàn giao hồ sơ 174 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Ngày 2/2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đã bàn giao hồ sơ 24 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và 150 người ứng cử đại biểu HĐND cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, hồ sơ bàn giao của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND gồm lý lịch trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt của người ứng cử cùng bản kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai bàn giao hồ sơ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (Ảnh: MTTQ).

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lập danh sách để đưa vào hội nghị hiệp thương lần thứ hai theo quy định.

Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, địa phương thống nhất giới thiệu 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 150 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến ngày 1/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo đúng số lượng, thành phần và thời gian theo quy định.

Tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Hà Anh Dũng cho biết, cơ quan đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ ứng cử do Ủy ban Bầu cử bàn giao, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ lập danh sách sơ bộ để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai nhằm lên danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.