Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng nền lập pháp chuyên nghiệp, hiện đại

Chiều 2/2, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (4/3/1946-4/3/2026) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp luôn khẳng định vị thế là một trong những cơ quan trọng yếu của Quốc hội, gắn bó chặt chẽ với chức năng quan trọng nhất của Quốc hội là chức năng lập hiến, lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đang ở trong thời điểm rất quan trọng của lịch sử. Chỉ còn hai tháng nữa, Quốc hội sẽ bắt đầu nhiệm kỳ khóa XVI - nhiệm kỳ gắn với giai đoạn chuyển mình của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cũng xác định cần đột phá mạnh mẽ về thể chế, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực phát triển mới của đất nước.

"Yêu cầu đó đặt ra nhiệm vụ rất lớn đối với Quốc hội, đặc biệt là trong việc xây dựng đồng bộ thể chế phát triển. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục nghiên cứu đổi mới quy trình, kỹ thuật lập pháp, đảm bảo xây dựng một nền lập pháp khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Hồng Phong).

Song song với đó, theo Chủ tịch Quốc hội, cần thực hiện nghiêm yêu cầu của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội quán triệt tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm từng đề cập, đó là lấy thực thi pháp luật là thước đo, kiên quyết khắc phục tình trạng "luật thì đúng mà làm thì khó", "trên nghị trường thì thông, dưới cơ sở thì vướng", quyết sách đúng nhưng thực thi chậm.

Cũng theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban cần quyết tâm thực hiện hiệu quả mô hình Quốc hội số, xây dựng hệ thống thông tin lập pháp hiện đại với dữ liệu đầy đủ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chia sẻ, trong suốt 80 năm qua, Ủy ban đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành và phát triển để ghi tên mình vào bề dày thành tích của Quốc hội.

Trong hoạt động lập hiến, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã ghi những dấu ấn đặc biệt quan trọng thông qua việc trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị, soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý và ban hành 4 trong 5 bản Hiến pháp của Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Hồng Phong).

Trong hoạt động lập pháp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp qua các thời kỳ đã thẩm tra, tham gia thẩm tra, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với hầu hết các dự án luật, pháp lệnh.

Nhiều sáng kiến, kiến nghị về đổi mới tư duy lập pháp và quy trình xây dựng pháp luật được khởi thảo bởi Ủy ban và đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận. Qua đó góp phần hình thành khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch, ổn định cho sự phát triển của đất nước.

Trong hoạt động giám sát và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã tổ chức phiên giải trình và giám sát nhiều chuyên đề mang tính thời sự, liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì tới Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (Ảnh: Hồng Phong).

Ủy ban cũng tham gia tích cực vào quá trình Quốc hội quyết định các vấn đề quốc kế, dân sinh, phục vụ thiết thực, hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhiều nội dung chưa có tiền lệ như khi đối mặt với đại dịch Covid-19 và thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Nhà nước, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.