Lâm Đồng lập danh sách 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 2/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Luân Nguyên).

Đến ngày 1/2, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng hoàn thành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh trên cơ sở đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng. Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đạt 100%.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã chuyển danh sách, lý lịch, bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu đã thống nhất thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Lâm Đồng để lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú. Trong số 25 ứng cử viên, 10 người là dân tộc thiểu số, 8 người là chức sắc tôn giáo, 2 người ngoài Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc đề nghị rà soát hồ sơ, lấy ý kiến đối với người ứng cử theo quy định (Ảnh: Luân Nguyên).

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, 3/153 người ứng cử được giới thiệu ở hội nghị hiệp thương lần 1 có đơn xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị đã biểu quyết, thống nhất thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ 150 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc đã đề nghị các đơn vị rà soát kỹ hồ sơ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định.