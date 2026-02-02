Nữ sinh 14 tuổi điều khiển xe máy quay clip đăng mạng, phụ huynh bị xử lý

Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một phụ huynh giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 30/1, Công an xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 cô gái điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm.

Hai nữ sinh điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, 2 người trong clip là em L.R.H.T. (14 tuổi) điều khiển xe máy chở theo L.T.N.H. (17 tuổi), cùng trú tại xã Phú Túc, Gia Lai. Chiếc xe máy trên do H. tự ý lấy của gia đình để trước nhà.

Sau khi làm việc với các bên liên quan, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản xử phạt hành chính phụ huynh của em H. về hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Mức phạt áp dụng đối với cá nhân là 8-10 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, 2 em cùng phụ huynh đã nhận thức được hành vi vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.