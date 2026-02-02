Nga không loại trừ khả năng xảy ra xung đột toàn cầu

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

"Đúng là gần đây chúng tôi đã nối lại liên lạc với Mỹ và đây là điều đáng mừng. Chúng tôi đang tiến hành tham vấn về một loạt vấn đề, bao gồm việc giải quyết xung đột Ukraine. Nhưng bức tranh tổng thể vẫn rất nguy hiểm", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói với các hãng tin Reuters, TASS và blogger Nga WarGonzo trong một cuộc phỏng vấn tại nhà riêng của ông ở ngoại ô Moscow được công bố ngày 2/2.

Theo ông Medvedev, “ngưỡng chịu đựng dường như đang giảm xuống”.

Cựu Tổng thống Nga khẳng định Moscow “không muốn một cuộc xung đột toàn cầu”. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng xảy ra một cuộc xung đột như vậy.

"Điều đáng tiếc là không thể loại trừ khả năng xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu. Tôi nghĩ rằng rủi ro rất cao và chúng không hề giảm đi", ông nói thêm.

Ông Medvedev cho biết nếu hiệp ước New START giữa Mỹ và Nga hết hạn mà không có thỏa thuận thay thế thì thế giới nên lo ngại.

“Tôi không muốn nói rằng điều này ngay lập tức đồng nghĩa với thảm họa và một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ bắt đầu, nhưng nó vẫn sẽ khiến tất cả mọi người lo ngại”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết.

Ông Medvedev nói rằng các hiệp ước kiểm soát vũ khí đóng vai trò then chốt không chỉ trong việc hạn chế số lượng đầu đạn mà còn là cách để xác minh ý định và bảo đảm một mức độ tin cậy nhất định giữa các cường quốc hạt nhân lớn.

Nếu New START hết hạn, các cường quốc hạt nhân lớn nhất sẽ không còn bất kỳ giới hạn nào, có thể là lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1970.

New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga, sẽ hết hạn vào ngày 5/2, chấm dứt hàng thập niên các giới hạn ràng buộc pháp lý đối với kho vũ khí của 2 nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9 năm ngoái đã gợi ý rằng 2 bên nên đồng ý tuân thủ các nghĩa vụ của hiệp ước thêm một năm nữa, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không mấy mặn mà.

Khi được hỏi về hàng loạt sự kiện diễn ra trong tháng 1 ở Venezuela, Greenland và những nơi khác trên thế giới, ông Medvedev nói rằng tất cả đều "quá sức chịu đựng".

Ông cũng nói rằng những tuyên bố của phương Tây về mối đe dọa từ Nga hoặc Trung Quốc đối với Greenland là những câu chuyện sai sự thật do các nhà lãnh đạo phương Tây đưa ra để biện minh cho hành động của họ.

Theo ông Medvedev, tham vọng kiểm soát Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một thách thức lớn đối với sự đoàn kết của phương Tây.

"Tôi sẽ không nói nhiều về Greenland. Tổng thống của chúng tôi gần đây đã nói rằng vấn đề này hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi. Vì vậy, hãy để Mỹ tự giải quyết với châu Âu. Đây là một thách thức khá lớn đối với sự đoàn kết Đại Tây Dương", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh.

Liên quan tới xung đột Ukraine, ông Medvedev thừa nhận vấn đề lãnh thổ là thách thức lớn nhất trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

"Nếu chúng ta nói về vấn đề lãnh thổ, nó thực sự là một trong những vấn đề phức tạp nhất”, ông Medvedev nói thêm.