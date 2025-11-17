"Ma trận" bảng, biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị Hà Nội

Dạo quanh các tuyến đường, phố trung tâm của Hà Nội có thể dễ dàng nhận thấy tình trạng biển quảng cáo để tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, buộc thân cây, cột điện... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mặc dù thành phố đã nhiều lần ra quân xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tràn lan các tấm bảng quảng cáo được đặt dưới vỉa hè phố Trung Kính.

Các lỗi vi phạm có thể dễ dàng nhận thấy là biển quảng cáo ở các nhà mặt đường có diện tích quá lớn gây khó khăn cho việc thoát hiểm nếu không may hỏa hoạn xảy ra,...

Tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết trên địa bàn hiện có nhiều bảng biển quảng cáo treo tường gây mất mỹ quan đô thị, là rác đô thị, có những căn nhà nhỏ nhưng 4 mặt đều là bảng biển quảng cáo.

Theo ông Tùng, Luật Quảng cáo đã quy định rõ về vấn đề này, hiện công nghệ điện tử, công nghệ số phát triển, cần có những hình thức quảng cáo phù hợp, thành phố cần xem lại việc sử dụng các bảng biển quảng cáo gắn tường.

Tấm biển quảng cáo cỡ lớn che kín mặt tiền của một căn nhà trên đường Hồ Tùng Mậu, che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa,...

Biển quảng cáo che kín tầng 2, 3 của một căn nhà trên đường Hồ Tùng Mậu.

Hàng loạt biển, bảng quảng cáo các sản phẩm, nhãn hàng lắp đặt trên cột đèn giao thông, các cầu vượt bộ hành làm mất mỹ quan đô thị.

Biển quảng cáo ngang nhiên lấn chiếm lòng đường trên phố Trần Kim Xuyến.

Bảng, biển quảng cáo chằng chịt trong các con ngõ nhỏ của thủ đô gây "rác mắt".

Nhiều tấm biển quảng cáo sau khi tháo dỡ dẫn đến tình trạng "trơ khung sắt" nhìn rất nhếch nhác.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết Điều 242 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, màn hình chuyên quảng cáo nêu rõ, cá nhân có hành vi đặt tràn lan biển quảng cáo, đặt biển quảng cáo sai quy định sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Đồng thời người có hành vi bị xử phạt còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ quảng cáo theo quy định của pháp luật. Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt áp dụng đối với hành vi vi phạm của cá nhân.

Hà Nội ngày càng phát triển hơn, là một thủ đô hiện đại, văn minh, năng động và phát triển mạnh mẽ; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả nước. Song cùng với quá trình đô thị hoá, hiện nay trên nhiều tuyến phố của thủ đô vẫn hiện hữu những hình ảnh nhếch nhác, thiếu mĩ quan, lộn xộn bởi những tấm biển quảng cáo vi phạm.