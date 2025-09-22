Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quảng cáo (lần 3) vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo, nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải có các thông tin bắt buộc sau: tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng của mỹ phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm mỹ phẩm; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.

Trường hợp tên mỹ phẩm đã bao gồm các thông tin về tính năng, công dụng thì không phải thể hiện nội dung này trong sản phẩm quảng cáo.

Quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm đó là thuốc. Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với bản chất sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định pháp luật.

Quảng cáo trên mạng vi phạm pháp luật phải được ngăn chặn, gỡ bỏ chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của Bộ VH-TT&DL hoặc cơ quan có thẩm quyền (Ảnh minh họa: Shutterstock).

“Quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung tên; tính năng; công dụng của mỹ phẩm; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế. Khi quảng cáo mỹ phẩm không sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác”, dự thảo nêu.

Với quảng cáo thực phẩm, dự thảo yêu cầu nội dung phải có các thông tin bắt buộc: tên thực phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ phải có cụm từ “thực phẩm bảo vệ sức khỏe”; quảng cáo thực phẩm bổ sung phải có cụm từ “thực phẩm bổ sung”; quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học phải có cụm từ “thực phẩm dinh dưỡng y học” và “sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế”. Quảng cáo thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải có cụm từ “sản phẩm dinh dưỡng cho…” đối tượng cụ thể sử dụng sản phẩm đó.

Nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải có các thông tin về thực phẩm và các nội dung về công dụng của sản phẩm, các cảnh báo sức khỏe (nếu có), khuyến cáo “thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

Việc quảng cáo có sử dụng âm thanh với thời lượng ngắn dưới 15 giây thì không phải đọc khuyến cáo, nhưng phải thể hiện khuyến cáo trong nội dung quảng cáo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phát hiện và xác định quảng cáo vi phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý được phân công và gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử tới các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ để ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm, xử phạt.

Trường hợp các bộ ngành, địa phương không xác định được danh tính chủ thể đăng phát quảng cáo vi phạm thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối tiếp nhận thông báo, liên hệ và gửi yêu cầu xử lý tới tổ chức, cá nhân cung cấp quảng cáo tại Việt Nam.

Người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, chuyển tải sản phẩm quảng cáo, người phát hành quảng cáo khi tham gia hoạt động quảng cáo trên mạng có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm pháp luật chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc của các cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các quảng cáo có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam, phải ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời nhưng không chậm hơn 24 giờ kể từ khi có yêu cầu.

Trường hợp không thực hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có thẩm quyền sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn dịch vụ vi phạm pháp luật và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

Biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi các quảng cáo vi phạm pháp luật đã được xử lý theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.