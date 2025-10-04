Hàng nghìn gốc đào ở Nhật Tân, Phú Thượng ngập úng chết hàng loạt

Sau bão số 10 (bão Bualoi), hàng loạt vườn trồng đào Nhật Tân (phường Hồng Hà) và vườn đào Phú Thượng (phường Phú Thượng) vốn đang xanh mướt, chuẩn bị bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho vụ Tết Nguyên đán nay chìm trong biển nước. Nhiều gốc đào bị úng rễ, chết dần, khiến người trồng đối diện với thiệt hại nặng nề ngay trước mùa vụ quan trọng nhất trong năm.

Nước từ sông Hồng dâng cao, tràn vào vườn khiến diện tích lớn trồng đào bị ngập sâu. Những luống đào xanh rì mới vài tuần trước còn căng tràn sức sống, cơn bão Bualoi đi qua khiến từng hàng đào rũ rượi trong làn nước đục.

Nhiều ngày ngâm mình trong dòng nước lũ, tới khi nước sông Hồng bắt đầu rút dần, cảnh tượng tại 2 khu vực trồng đào nổi tiếng dưới chân cầu Nhật Tân trở nên xót xa.

Những gốc đào vốn xanh mướt nay lộ ra trong tình trạng trơ trọi, xơ xác, phần lớn đã chết khô, thân cây nứt nẻ.

Điều khiến nhiều chủ vườn xót xa hơn cả là chỉ mới một năm trước, cơn bão Yagi đã từng quét qua, nhấn chìm làng đào, gây thiệt hại nặng nề. Chưa kịp hồi sinh, năm nay bà con lại tiếp tục phải chống chọi với bão Bualoi.

Ông Lê Văn Bân, người đã hơn 50 năm gắn bó với nghề trồng đào ở Nhật Tân (phường Hồng Hà), bần thần nhìn vườn cây sau lũ. Gia đình ông có 15 sào trồng đào, nhưng đợt ngập vừa qua đã khiến 10 sào chìm trong nước, hư hại nặng nề.

“Thiệt hại này quá lớn, tốn công tốn sức lại không biết bao giờ mới phục hồi được”, ông Bân ngậm ngùi.

Nỗi lo càng thêm nặng trĩu khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Theo người dân nơi đây chia sẻ, khoảng hơn một tháng nữa, người dân sẽ tiến hành tuốt lá cho đào để kịp ra hoa đúng dịp. Nhưng nay, nhiều gốc cây đã chết, những vườn còn sót lại cũng suy kiệt, không thể cho hoa đẹp.

Đợt bão Yagi năm ngoái, vườn đào nhà bà Đào Thị Khuyên nước ngập tới mái nhà kho chứa đồ, năm nay dù thấp hơn, chỉ ngang thân nhà nhưng cũng đủ làm toàn bộ đào hư hỏng do ngâm nước nhiều ngày.

“Đào là nguồn thu chính của cả gia đình mỗi dịp Tết, giờ mất hết rồi. Vườn này tôi vay mượn 70 triệu đồng, rồi cả tiền cá nhân tính ra mất cả trăm triệu, coi như công cốc. Tết này chắc là mất trắng”, bà Khuyên nói.

Xót xa đứng giữa vườn đào vẫn còn loang lổ nước ngập, anh Nguyễn Văn Sơn nghẹn ngào chia sẻ: “Mất hết rồi, toàn bộ 700 gốc đào của gia đình tôi đã chìm trong nước suốt nhiều ngày qua, giờ coi như trắng tay".

Theo người trồng đào nơi đây, những gốc đào tưởng chừng lá còn xanh tốt nhưng do gốc ngập nước nhiều ngày lại gặp ngay nắng gắt tỉ lệ sống cũng rất thấp.

Không chỉ đào, nhiều hộ dân ở Nhật Tân (phường Hồng Hà) còn trồng xen kẽ các loại hoa màu để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, sau nhiều ngày ngập úng, dù đã dùng các phương pháp bao bọc nhưng toàn bộ diện tích vườn đào cùng hoa màu này cũng đã chết hết, khiến người dân càng thêm lao đao.

Khác với những gốc đào bị nước nhấn chìm, diện tích trồng trọt trên nền đất cao ven bờ may mắn thoát nạn, vẫn vươn mình xanh tốt.

Hình ảnh làng đào cây chết rụi trong dòng nước lũ khiến không ít người trồng đào cảm thấy xót xa. Bởi mỗi cành đào, gốc đào Nhật Tân, Phú Thượng không chỉ mang giá trị kinh tế với các gia đình nơi đây mà còn là nét văn hóa, là linh hồn của ngày Tết cổ truyền của Hà Nội.