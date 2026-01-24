Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất của doanh nghiệp về đường sắt TPHCM - Cà Mau

Bộ Xây dựng vừa có phản hồi các đề xuất, kiến nghị của Công ty CP Tập đoàn CT Group liên quan đến dự án tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho biết, đường sắt TPHCM - Cần Thơ là dự án đường sắt quốc gia xây dựng mới, có quy mô và tổng mức đầu tư lớn. Hiện, Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo quy định.

Tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau đi qua 6 tỉnh, thành phố (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trong khi đó, tuyến đường sắt Cần Thơ - Cà Mau đã được Thủ tướng phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo hồ sơ quy hoạch, nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa của tuyến này dự kiến đến năm 2050 sẽ xuất hiện.

Với quy mô, tính chất phức tạp của dự án, để làm rõ các nội dung đề xuất của doanh nghiệp, Bộ Xây dựng sẽ thu xếp thời gian để trao đổi thông tin chi tiết về dự án cùng với nhà đầu tư.

Trước đó, Tập đoàn CT Group đề xuất Bộ Xây dựng cho phép doanh nghiệp lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Doanh nghiệp đưa ra tổng mức đầu tư dự án là 12 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng), đồng thời kiến nghị áp dụng các cơ chế đặc thù để đảm bảo tính khả thi.

Theo đề xuất, tuyến đường sắt TPHCM - Cà Mau có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), kết nối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Điểm cuối dự kiến tại ga Đất Mũi (Cà Mau). Phạm vi tuyến đi qua 6 địa phương, gồm: TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được đầu tư trước đoạn từ Thủ Thiêm đến ga Cái Răng (Cần Thơ) với chiều dài 160km (giảm 15km so với phương án đang được lập). Giai đoạn 2, nhà đầu tư hoàn thành nốt đoạn từ ga Cái Răng đến ga Đất Mũi với chiều dài 120km.

Về vận tốc thiết kế, doanh nghiệp đề xuất lựa chọn dải vận tốc 200-250km/h, khai thác cả tàu khách và tàu hàng; đồng thời tiếp tục nghiên cứu phương án 350km/h để đồng bộ mạng lưới.