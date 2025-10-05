Đề xuất khởi công đường sắt TPHCM - Cần Thơ vào năm 2027

Ban Quản lý dự án (PMU) Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TPHCM - Cần Thơ.

Theo báo cáo, dự án có thể được trình Quốc hội phê duyệt trong quý IV/2025, khởi công giai đoạn 1 vào năm 2027 và hoàn thành xây dựng vào năm 2035.

Đường sắt TPHCM - Cần Thơ dài 175,2km, đi qua 5 tỉnh, thành phố gồm: TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Điểm đầu tuyến tại ga An Bình (phường Dĩ An, TPHCM), điểm cuối tại ga Cần Thơ (phường Hưng Phú, Cần Thơ).

Giao thông kết nối TPHCM và Cần Thơ chủ yếu thông qua tuyến quốc lộ 1 và đường cao tốc (Ảnh: Hải Long).

Tuyến đường sắt này được quy hoạch là đường đôi, khổ ray 1.435mm. Ở giai đoạn 1, công trình được đầu tư quy mô đường đơn, điện khí hóa, vận chuyển chung hành khách và hàng hóa với tốc độ thiết kế 160km/h.

Toàn tuyến dự kiến có 12 ga và 4 ga tương lai. Ba depot được đặt tại An Bình, Tân Kiên và Cần Thơ. Công trình trên tuyến chủ yếu là cầu (chiếm khoảng 56% chiều dài tuyến) nhằm vượt qua khu vực đô thị và kênh, rạch.

Trên tuyến sẽ có 3 vị trí cầu vượt sông lớn (sông Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây) và 2 vị trí vượt sông đặc biệt lớn (sông Tiền và sông Hậu).

Về nguồn vốn, PMU Mỹ Thuận đề xuất thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công (vốn ngân sách Nhà nước). Suất đầu tư ước tính khoảng 16,97 triệu USD/km (hơn 430 tỷ đồng/km).

Báo cáo tiền khả thi cũng đề xuất áp dụng một số cơ chế đặc thù, trong đó cho phép dự án không phải thực hiện việc thẩm định khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

Việc đầu tư dự án đường sắt TPHCM - Cần Thơ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Kết quả dự báo nhu cầu vận tải cho thấy đến năm 2040, nhu cầu vận tải trên hành lang TPHCM - Cần Thơ tại mặt cắt lớn nhất đạt khoảng 140.000 khách và 690.000 tấn hàng hóa/ngày.

Trong khi đó, năng lực của các phương thức vận tải mới chỉ đáp ứng 124.000 khách và 631.000 tấn hàng hóa/ngày. Việc xây thêm tuyến đường sắt sẽ giúp đáp ứng nhu cầu vận tải bền vững trên hành lang kinh tế này.