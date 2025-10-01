Chủ tịch TPHCM thúc đẩy dự án đường sắt kết nối siêu cảng Cái Mép - Thị Vải

Chiều 1/10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Becamex về kế hoạch triển khai các tuyến đường sắt trên địa bàn.

Báo cáo đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Becamex, cho biết, doanh nghiệp đã làm việc với nhiều nhà đầu tư quan tâm đến quy hoạch đường sắt của TPHCM. Các nhà đầu tư đang tìm hiểu khung cơ chế để tham gia dự án.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với lãnh đạo Becamex (Ảnh: M.Q.).

Tập đoàn Becamex đề xuất triển khai 2 tuyến đường sắt trọng điểm phục vụ vận tải (logistics) gồm tuyến Bàu Bàng - Cái Mép và tuyến TPHCM - Cần Thơ.

Tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép dài 127km, tốc độ thiết kế 160km/h cho tàu khách và 120km/h cho tàu hàng. Với tổng mức đầu tư gần 153 tỷ đồng, tuyến này giúp kết nối các khu công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Trong khi đó, tuyến TPHCM - Cần Thơ đóng vai trò đưa nông sản, hàng hóa từ Tây Nam Bộ đến trung tâm công nghiệp, cảng biển. Toàn tuyến dài khoảng 174km, tốc độ 200km/h cho tàu khách và 160km/h cho tàu hàng. Becamex ước tính vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 173.600 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, 2 dự án được kỳ vọng giúp tiết kiệm khoảng 2,2 tỷ USD chi phí logistics mỗi năm, đồng thời hình thành trung tâm vận tải xanh, thông minh, bền vững tại khu vực.

Chủ tịch Tập đoàn Becamex đề xuất các dự án hạ tầng đường sắt có thể phát triển theo hướng Nhà nước phụ trách giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp triển khai xây dựng và vận hành, khai thác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá Tập đoàn Becamex đang nghiên cứu 2 tuyến đường sắt đặc biệt quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Lãnh đạo TPHCM cũng cho biết, sau sáp nhập, thành phố sẽ phân định rõ vai trò, chức năng của từng khu vực. Trong đó, TPHCM (cũ) là trung tâm đổi mới sáng tạo, thủ phủ dịch vụ, thương mại; Bình Dương cũ là trung tâm công nghiệp và công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là thủ phủ kinh tế biển.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: M.Q.).

Hiện, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải có quy mô đầu tư lớn, nhưng còn thiếu đường sắt kết nối, vận tải hàng hóa. Do đó, thành phố thống nhất để Becamex tiếp tục nghiên cứu dự án.

Bên cạnh quy hoạch tổng thể, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu làm rõ vị trí các ga, hướng phát triển TOD, tỷ suất đầu tư, hình thức huy động vốn... và nguyện vọng của doanh nghiệp để Trung ương và địa phương cùng phối hợp, hỗ trợ thực hiện.

Thời gian tới, UBND TPHCM báo cáo, xin phép Chính phủ và làm việc với tỉnh Đồng Nai để thống nhất giao Becamex nghiên cứu, thực hiện tuyến đường sắt Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép.

Đối với tuyến metro Suối Tiên - Bình Dương, Becamex cần chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư để triển khai thực hiện khi nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp đẩy nhanh tiến độ, tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án đường sắt nêu trên.