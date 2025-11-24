Bộ trưởng Mỹ: 19 gói trừng phạt Nga của châu Âu không hiệu quả

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: AFP).

Các biện pháp hạn chế mà Brussels áp đặt đối với Nga liên quan đến xung đột Ukraine là không hiệu quả, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với NBC News hôm 23/11.

Quan chức Mỹ cũng cho rằng EU đang theo đuổi cùng một chiến lược trong 19 vòng trừng phạt liên tiếp.

Tháng trước, Brussels đã ban hành gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga, nhắm mục tiêu vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử, cùng các cá nhân và thực thể của Moscow.

Nga nhiều lần tuyên bố các nỗ lực của phương Tây nhằm gây áp lực lên họ liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine là không mang lại lợi ích và tự gây ra hiệu ứng ngược với phương Tây.

Chiến lược này cũng tạo ra những bất đồng trong chính nội bộ khối, với các quốc gia không ủng hộ, bao gồm Hungary và Slovakia, kêu gọi Brussels xem xét lại cách tiếp cận và thay vào đó theo đuổi biện pháp ngoại giao.

Theo ông Bessent, Mỹ đã kết hợp các sáng kiến hòa bình của mình với “áp lực” lên Moscow. Ông nói các quốc gia EU đang chậm chạp trong vấn đề này.

"Theo tôi, nếu bạn làm cùng một việc 19 lần, nghĩa là bạn đã không thành công", ông nói.

Ông Bessent cũng bày tỏ sự không đồng tình với EU vì không theo chiến lược thuế quan của Mỹ đối với các đối tác mua năng lượng Nga. Ông cho rằng, EU cũng đồng thời mua các sản phẩm của bên thứ 3 được chế biến từ dầu của Nga.

Đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng bày tỏ sự không đồng tình với cách tiếp cận của EU đối với xung đột Ukraine. Ông cho rằng, việc cho rằng chỉ cần cung cấp thêm tiền, thêm vũ khí cho Ukraine, hoặc gia tăng trừng phạt, thì chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay là điều không thực tế.

Giữa tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng thừa nhận Mỹ “đang cạn dần những hạng mục có thể trừng phạt” ở Nga sau khi Washington đưa các tập đoàn dầu khí lớn của Moscow là Lukoil và Rosneft vào danh sách đen.

Ông Rubio lưu ý rằng các biện pháp hạn chế đã được áp lên những công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, và các bước tiếp theo nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc đảm bảo thực thi các lệnh trừng phạt hiện có hơn là ban hành thêm các biện pháp mới.

Cụ thể, khi được hỏi về khả năng tăng cường sức ép trừng phạt lên Moscow, ông Rubio nói rằng: “Không còn nhiều thứ để chúng tôi có thể trừng phạt nữa. Chúng tôi đã trừng phạt các tập đoàn dầu mỏ lớn của họ, điều mà mọi người đều đã yêu cầu".

Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập đến vấn đề “hạm đội bóng tối” mà Nga sử dụng để lách các hạn chế về dầu mỏ. Ông mô tả việc đối phó với hạm đội này là “một cơ chế thực thi” hơn là lý do để áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới, đồng thời cho rằng các đối tác châu Âu cần đóng vai trò tích cực hơn trong quá trình này, vì phần lớn các tàu đó hoạt động gần lãnh thổ của họ.

Sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đây là các biện pháp “nghiêm trọng” nhưng khẳng định chúng “sẽ không tác động đáng kể” đến nền kinh tế Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Mỹ hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào.