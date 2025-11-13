Mỹ thừa nhận đã đạt tới giới hạn trong việc áp lệnh trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp ngoại trưởng G7 tại Canada, ông Rubio lưu ý rằng các biện pháp hạn chế đã được áp lên những công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, và các bước tiếp theo nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc đảm bảo thực thi các lệnh trừng phạt hiện có hơn là ban hành thêm các biện pháp mới.

Cụ thể, khi được hỏi về khả năng tăng cường sức ép trừng phạt lên Moscow, ông Rubio nói rằng: “Không còn nhiều thứ để chúng tôi có thể trừng phạt nữa. Chúng tôi đã trừng phạt các tập đoàn dầu mỏ lớn của họ, điều mà mọi người đều đã yêu cầu".

Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập đến vấn đề “hạm đội bóng tối” mà Nga sử dụng để lách các hạn chế về dầu mỏ. Ông mô tả việc đối phó với hạm đội này là “một cơ chế thực thi” hơn là lý do để áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới, đồng thời cho rằng các đối tác châu Âu cần đóng vai trò tích cực hơn trong quá trình này, vì phần lớn các tàu đó hoạt động gần lãnh thổ của họ.

Sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đây là các biện pháp “nghiêm trọng” nhưng khẳng định chúng “sẽ không tác động đáng kể” đến nền kinh tế Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Mỹ hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào.

Về việc hỗ trợ Ukraine, ông Rubio xác nhận Mỹ đang duy trì các cuộc đàm phán với phía Ukraine để giúp ổn định mạng lưới năng lượng, đồng thời nhấn mạnh rằng hệ thống điện của Ukraine đang xuống cấp qua từng năm.

Theo ông Rubio, các cuộc thảo luận hiện tập trung vào việc cung cấp cả thiết bị chuyên dụng lẫn vũ khí phòng thủ để bảo vệ các cơ sở năng lượng. Tuy nhiên, vấn đề then chốt là nguy cơ cao các thiết bị này bị phá hủy ngay sau khi được lắp đặt.

“Nếu thiết bị đó bị phá hủy chỉ một tuần sau khi lắp đặt, thì vẫn là một vấn đề. Và đó chính là thực tế suốt hai, ba năm qua", ông kết luận.

Vào ngày 12/11, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã có cuộc gặp với ông Rubio bên lề hội nghị ngoại trưởng G7 tại Canada. Ông Sybiha cảm ơn ông Rubio vì những nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các biện pháp trừng phạt năng lượng chống lại Nga.

Trong một diễn biến có liên quan, các ngoại trưởng G7 tuyên bố rằng họ đang xem xét những biện pháp mới nhằm gây sức ép lên Nga.

Các ngoại trưởng khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, độc lập.

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức là vô cùng cấp thiết. Chúng tôi đồng ý rằng đường tiếp xúc hiện nay nên là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán”, tuyên bố nêu rõ.

“Chúng tôi ghi nhận các cuộc thảo luận đang diễn ra về nhiều lựa chọn tài chính, bao gồm việc tận dụng thêm tài sản Nga bị phong tỏa trong phạm vi quyền tài phán của chúng tôi, theo cách phối hợp, để hỗ trợ Ukraine”, tuyên bố cho biết thêm.