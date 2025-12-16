Hungary kiên quyết chặn EU đưa binh sĩ tới Ukraine

Ngoại trưởng kiêm Bộ trưởng Thương mại Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: Tass).

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu muốn triển khai một phái bộ tới Ukraine để huấn luyện quân đội Ukraine, nhưng Hungary sẽ không cho phép vượt qua “lằn ranh đỏ” này, Ngoại trưởng kiêm Bộ trưởng Thương mại Hungary Peter Szijjarto tuyên bố sau cuộc họp các ngoại trưởng tại Brussels, Bỉ.

“Brussels muốn chuyển một phái bộ huấn luyện quân sự của Liên minh châu Âu sang Ukraine. Đây là một lằn ranh đỏ tuyệt đối, mà Hungary sẽ không cho phép bị vượt qua trong bất kỳ trường hợp nào. Điều này sẽ đẩy xung đột leo thang tới mức không thể lường trước, đồng thời đặt Hungary và người dân Hungary vào tình thế nguy hiểm nghiêm trọng”, ông nói với các phóng viên Hungary trong cuộc trả lời báo chí bên lề, được kênh truyền hình M1 phát sóng.

Bên cạnh đó, ông Szijjarto nhận định, việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu không những không bảo đảm an ninh cho nước này, mà còn tạo ra nguy cơ xung đột với Nga đối với toàn bộ châu Âu.

“Chúng tôi, người dân Hungary, nhìn nhận việc Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu không phải là các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine, mà là một mối đe dọa chiến sự đối với toàn bộ châu Âu", ông nói.

Vị bộ trưởng cho biết thêm rằng Ukraine đang ở trong tình trạng xung đột vũ trang với Nga, do đó tư cách thành viên của Ukraine “sẽ tạo ra mối đe dọa rất lớn đối với toàn bộ Liên minh châu Âu".

Chính phủ Hungary đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu theo lộ trình rút ngắn, vì điều này có thể ảnh hưởng tới kinh tế châu Âu và kích hoạt nguy cơ nổ ra xung đột với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels ngày 26/6, Thủ tướng Orban của Hungary đã ngăn chặn một tuyên bố chung ủng hộ Ukraine, vốn có thể mở đường cho việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập.

Hiện nay, vấn đề các bảo đảm an ninh của phương Tây dành cho Ukraine đang được thảo luận trong bối cảnh các bên đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho xung đột đã kéo dài gần 4 năm qua.

Liên quan tới các cuộc thảo luận của EU về việc sử dụng tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine, ông Szijjarto khẳng định Hungary mạnh mẽ phản đối điều này.

“Một số thủ đô châu Âu đã quyết định rằng hoạt động của nhà nước Ukraine và các lực lượng vũ trang của nước này sẽ do người nộp thuế châu Âu chi trả. Thậm chí hiện nay còn có kế hoạch xây dựng các nhà máy quân sự tại Ukraine”, ông phát biểu.

Một số thành viên EU cho rằng đây sẽ là “một khoản đầu tư cho an ninh của châu Âu”, nhưng theo Hungary, “điều này hoàn toàn không có logic”.

Theo lời ông, các lãnh đạo Liên minh châu Âu dự định tài trợ cho dự án này bằng cách dùng các tài sản chủ quyền của Nga bị phong tỏa, với tổng trị giá 210 tỷ euro, trong đó khoảng 120 tỷ euro sẽ được phân bổ trực tiếp cho nhu cầu quân sự của Ukraine.

Số tiền này sẽ được dùng để duy trì “lực lượng vũ trang của một quốc gia không phải là thành viên NATO. Và chúng tôi hoàn toàn không biết số tiền đã được phân bổ trước đây đã đi đâu”, ông Szijjarto nói thêm.

“Chúng tôi phản đối điều này”, nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary nhấn mạnh.