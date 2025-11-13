Mỹ trừng phạt 2 công ty Ukraine vì cáo buộc cung cấp linh kiện UAV cho Iran

UAV Shahed (Ảnh minh họa: Euromaidan Press).

Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/11 cáo buộc, hai công ty tại Ukraine đã cung cấp linh kiện chủ chốt cho một nhà sản xuất vũ khí quốc doanh của Iran, cơ quan đứng sau hoạt động sản xuất UAV phục vụ các hoạt động quân sự.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng hai công ty GK Imperativ và Ekofera, có trụ sở tại Ukraine, đã bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Theo cáo buộc, hai công ty này là “bình phong” cho các đại lý mua sắm của Iran, chịu trách nhiệm cung cấp linh kiện hàng không tới Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Iran (HESA).

HESA là đơn vị thiết kế và chế tạo UAV Shahed-131 và Shahed-136, loại đạn lảng vảng tầm xa đang được Nga sử dụng trong xung đột với Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ đặc biệt nhấn mạnh vai trò của HESA trong việc phát triển dòng UAV Ababil, loại phương tiện đa năng giá rẻ có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát hoặc tấn công. Các nhóm vũ trang thân Iran như Hamas, Houthi và Hezbollah được cho là đang sử dụng các UAV này.

Thông báo của Bộ Tài chính cho biết GK Imperativ và Ekofera đã giúp Iran mua được các linh kiện như cảm biến góc nghiêng giúp máy bay xác định góc mũi và từ kế dùng để đo và nhận biết từ trường.

Ba đại lý tại Iran, Bahram Tabibi, Batoul Shafiei và Saeed Pahlavani Nejad, bị cáo buộc phối hợp với hai công ty Ukraine để lập nên mạng lưới cung cấp các bộ phận như máy phát điện, động cơ, cảm biến và nhiều linh kiện khác tới Iran, thông báo cho biết thêm.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Ukraine, GK Imperativ được thành lập năm 2018, trụ sở tại Kharkov, do Tabibi Jabali Bahram sở hữu, và được mô tả là kinh doanh hóa chất và vật liệu xây dựng.

Ekofera, còn được biết đến với tên Econsfera, được thành lập năm 2016, có văn phòng tại Kharkov và Kiev, hoạt động như một công ty tư vấn và trung gian mua bán máy móc, hàng hóa tổng hợp.

Hai công ty này chưa đưa ra bình luận về động thái từ Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết 3 cá nhân Iran cùng hai công ty Ukraine đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ theo Sắc lệnh Hành pháp 13382.

“Mỹ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, nhằm cắt đứt nước này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu”, Thứ trưởng Tài chính John Hurley tuyên bố.

Thông báo này là một phần của gói trừng phạt mở rộng bao gồm 32 cá nhân và công ty tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Iran, Đức, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ và Ukraine, những bên bị cáo buộc “hỗ trợ cho chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo và UAV của Iran”.

Mặc dù HESA là nhà thiết kế UAV Shahed mà Nga thường xuyên sử dụng, nhưng Moscow hiện đã tự sản xuất hàng nghìn UAV này trong nước, với tên gọi Geran. Ngoài ra, Nga cũng nâng cấp loạt tính năng trên phiên bản Geran giúp UAV này trở nên khó đánh chặn hơn nhiều lần so với phiên bản gốc.