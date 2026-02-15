Các em nhỏ thích thú theo bước Phúc Mã du xuân Home Hanoi Xuan 2026

Khởi - Vòm gấm vào xuân và những bước chân đầu tiên

Hành trình bắt đầu từ "Vòm gấm vào xuân" là điểm chạm mở ra toàn bộ không khí lễ hội. Ngay khi bước qua cổng, các bé đã có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của không gian, sắc hoa rực rỡ, ánh sáng dịu nhẹ và dòng người dạo bước trong tiết xuân.

"Vòm gấm vào xuân" là điểm chạm mở ra toàn bộ không khí lễ hội (Ảnh: Phú Long).

Không gian “Khởi” không chỉ là nơi mở màn về mặt thị giác. Với trẻ nhỏ, đó là khoảnh khắc đầu tiên cảm nhận không khí Tết theo cách trực tiếp - được chạm vào hoa, được ngắm nhìn tiểu cảnh và được hòa vào nhịp điệu rộn ràng đầu năm.

Nhiều gia đình chọn dừng lại tại đây để chụp những bức ảnh đầu tiên. Bức hình trước Vòm gấm thường trở thành cột mốc mở đầu cho hành trình, đánh dấu một buổi du xuân trọn vẹn.

“Khởi” là sự bắt đầu của cảm xúc, của niềm háo hức và của những bước chân nhỏ nhưng đầy tò mò của các em (Ảnh: BTC).

Khai - Gặp Phúc Mã và mở ra ước nguyện đầu năm

Nếu như “Khởi” là bước bắt đầu, còn “Khai” là lúc mở những câu chuyện, những ước nguyện và những suy nghĩ đầu năm trong tâm hồn trẻ nhỏ.

Đi sâu vào trung tâm sự kiện, các bé gặp không gian Phúc Mã Khai Xuân - nơi linh vật chính được đặt trang trọng giữa rừng hoa. Hình tượng Phúc Mã lấy cảm hứng từ Ngựa Thánh Gióng, biểu trưng cho sức mạnh và tinh thần bền bỉ.

Linh vật Phúc Mã được nhiều em nhỏ thích thú vì sự uy nghi hùng vĩ (Ảnh: Phú Long).

Khu vực này được thiết kế dựa trên cảm hứng từ nghi thức dân gian “chui qua bụng ngựa” tại Chùa Ông, gắn với hình ảnh chú ngựa Xích Thố dũng mãnh. Không gian được tái hiện theo cách gần gũi, để du khách, nhất là các em nhỏ, có thể tìm hiểu về một phong tục cầu may đầu năm trong văn hóa truyền thống.

Theo quan niệm xưa, vào những ngày đầu năm mới, người dân thực hiện nghi thức đi chậm, cúi mình bước qua dưới bụng ngựa, sau đó khẽ rung chiếc chuông treo ở cổ ngựa như một dấu hiệu đón lộc. Hành động mang tính biểu trưng này thể hiện mong ước gạt bỏ điều chưa may của năm cũ, mở lòng đón một năm mới hanh thông và bình an.

Em nhỏ mặc áo dài tạo dáng bên đường hoa (Ảnh: Phú Long).

Trong không gian lễ hội, chi tiết ấy được thể hiện nhẹ nhàng như một trải nghiệm văn hóa. Với các bé, đó không chỉ là một hoạt động thú vị, mà còn là dịp được nghe kể thêm một câu chuyện đẹp về niềm tin và ước vọng đầu xuân của người Việt.

Không gian “Khai” còn là nơi diễn ra hoạt động xin chữ ông Đồ đầu năm. Trẻ em được quan sát từng nét bút thư pháp, được tìm hiểu và tiếp cận một nét văn hóa truyền thống đẹp của thông điệp “Khai vận đón phúc - Phi nước đại đến tương lai”, không diễn đạt bằng những khẩu hiệu lớn mà được thể hiện qua ánh mắt háo hức của trẻ khi nghe về một năm mới với nhiều cố gắng và hy vọng.

Không gian “Khai” với hoạt động xin chữ ông Đồ đầu năm, nơi trẻ em cảm nhận nét đẹp thư pháp và nuôi dưỡng hy vọng cho một năm mới nhiều cố gắng (Ảnh: Phú Long).

Những trò chơi dân gian thu hút sự tham gia của các bé (Ảnh: Phú Long).

Son - Vinh quy rực rỡ và sắc màu hội làng

Khu vực Vinh quy rực rỡ mang hơi thở của nghệ thuật trò chơi dân gian, nơi những hình khối giản dị được thổi vào sắc màu tươi sáng và cảm xúc hồn nhiên. Đàn ngựa được tạo hình mềm mại, tròn đầy với gam đỏ, vàng, xanh nổi bật, gợi lại không khí hội làng rộn ràng mỗi độ xuân về.

Đàn Phúc Mã xuất hiện trong tạo hình vui tươi (Ảnh: Phú Long).

Những chú ngựa hướng mình về phía cổng làng trong dáng vẻ khoan thai mà vững chãi, như đang kể câu chuyện về hành trình học hành, lập thân và ngày trở về sum họp. Trẻ nhỏ nhìn thấy sự vui nhộn, đáng yêu trong từng tạo hình; người lớn lại nhận ra tầng ý nghĩa sâu hơn về truyền thống vinh quy, về niềm tự hào và đoàn viên.

Xung quanh là hoa xuân và các chi tiết trang trí mang âm hưởng dân gian được sắp đặt vừa đủ, tạo nên một tổng thể cân bằng giữa nét trang trọng và sự tươi vui. Không gian ấy vì thế trở thành điểm dừng chân giàu cảm xúc, nơi tinh thần vinh quy được thể hiện nhẹ nhàng qua lăng kính tò he truyền thống mà vẫn đầy nhịp điệu mùa xuân.

Các bé hào hứng tham quan và cảm nhận không khí Tết tại đường hoa (Ảnh: Phú Long).

Khu vực này thường mang nhiều cảm xúc cho các em, bởi phía sau mỗi khung hình là cuộc trò chuyện, là sự kết nối giữa thế hệ lớn và nhỏ (Ảnh: Phú Long).

Hội - Ngõ phục xuân sắc và nét đẹp truyền thông

"Hội" là chặng cuối của hành trình với Ngõ phục xuân sắc - không gian truyền thống được kiến tạo chủ đạo từ chất liệu tre, nứa và các chi tiết thủ công dân gian. Lối đi được thiết kế như một hành lang văn hóa, nơi những vật liệu quen thuộc của đời sống Việt gợi nhắc vẻ đẹp giản dị, gần gũi của Tết cổ truyền.

Trẻ em khám phá Ngõ phục xuân sắc với không gian truyền thống từ tre nứa và các mẹt trang trí hình tượng ngựa cách điệu (Ảnh: Phú Long).

Nhiều gia đình lựa chọn cho con trải nghiệm mặc áo dài và trang phục truyền thống. Khoảnh khắc em nhỏ cẩn thận chỉnh lại tay áo trước khi chụp ảnh cho thấy sự háo hức và niềm tự hào khi khoác lên mình trang phục đậm đà bản sắc văn hóa.

Các bé mặc áo dài truyền thống thăm thú đường hoa (Ảnh: Phú Long).

Không gian Hội được thiết kế nhẹ nhàng để các bé tự do khám phá và cảm nhận. Hình ảnh chú ngựa khoác những khối vuông xanh tượng trưng cho bánh chưng khiến nhiều em thích thú vì vừa lạ mắt vừa gần gũi. Sắc xanh lá dong, dây lạt vàng và họa tiết giản dị gợi nhắc hương vị Tết cổ truyền theo cách sinh động, dễ hiểu.

Khu vực còn được bố trí hình ảnh lúa gạo như lời chúc về một mùa xuân no đủ. Ở không gian Khúc mã xuân ca, đàn ngựa vút bay trên thảm cỏ lau tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn thân thiện nhờ chất liệu mô phỏng tự nhiên.

Không gian Hội với hình tượng ngựa cách điệu, sắc xanh bánh chưng và tiểu cảnh lúa gạo mang đến trải nghiệm Tết gần gũi cho trẻ em (Ảnh: Phú Long).

Gần đó, các gian hàng được dựng bằng mây tre mộc mạc, xen kẽ hoa lá và cây trái như một khu vườn nhỏ ngày Tết. Với các bé, đây là nơi vừa ngắm nhìn, vừa chạy bước giữa không gian xanh, cảm nhận mùa xuân theo cách gần gũi và tươi mới nhất.

Hội khép lại hành trình Khởi - Khai - Son - Hội bằng sự gắn kết. Sau khi đã bắt đầu, mở ra và rực rỡ, hành trình kết thúc bằng sự sum vầy.

Lưu giữ mùa xuân trong ký ức trẻ thơ

Đi trọn bốn không gian, các bé có cảm giác được dạo xuân cùng gia đình trong một không gian giàu sắc màu văn hóa. Home Hanoi Xuan 2026 không đặt nặng sự phô diễn. Thay vào đó, sự kiện tạo ra một cung đường đủ hài hòa để trẻ em cảm nhận Tết theo cách tự nhiên nhất.

Các bé hái lộc đầu xuân (Ảnh: Phú Long).

Từ Vòm gấm vào xuân đến Ngõ phục xuân sắc, mỗi bước chân đều gắn với một câu chuyện nhỏ. Có câu chuyện về linh vật, có câu chuyện về hội làng, và có cả câu chuyện về những ước mơ đầu năm.

Với trẻ nhỏ, ký ức Tết có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị: một tờ chữ đỏ, một bức ảnh trong cổ phục hay hình ảnh chú ngựa rực rỡ giữa rừng hoa.

Trẻ nhỏ được cảm nhận và khám phá không khí xuân (Ảnh: Phú Long).

Các bé vui vẻ tận hưởng màu sắc thiên nhiên sống động những ngày đầu xuân (Ảnh: Phú Long).

Và trong hành trình Phúc Mã Phi Xuân năm nay, những “thiên thần nhí” đã có cho mình một chuyến khám phá trọn vẹn. Không chỉ là tham quan, đó còn là cơ hội để hiểu hơn về truyền thống và lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm bên gia đình.