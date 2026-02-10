Người trong cuộc nói gì về nghi vấn dàn dựng “khách mua mai quên trả tiền”?

Nghi vấn dàn dựng tình huống để bán mai

Ngày 9/2, sự việc người dân Nghệ An kéo đến mua mai ủng hộ để ông Đặng Đình Tuấn (SN 1973, trú phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) về quê đón Tết sớm thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Tình huống này xuất hiện sau thông tin một vị khách mua mai nhưng “quên” trả tiền cho ông Tuấn được đăng tải trên mạng xã hội.

Anh Nguyễn Bá An (trú xã Xuân Lâm, Nghệ An) đi 60km đến địa điểm bán mai của ông Tuấn mua 10 chậu, trung bình mỗi chậu 1 triệu đồng. “Tôi đọc thông tin trên mạng xã hội về việc khách mua mai nhưng quên trả tiền, hơn nữa thấy ông Tuấn còn nhiều cây chưa bán được nên quyết định xuống mua ủng hộ”, anh An chia sẻ.

Người dân đến mua mai ủng hộ ông Tuấn vào ngày 9/2 (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong ngày 9/2, ông Tuấn đã bán được 140/150 gốc mai. Người đàn ông vượt gần 1.000km ra Nghệ An bán mai xúc động, gửi lời cảm ơn người dân địa phương đã mua ủng hộ.

Lần đầu tiên mai Tết bán hết sớm hơn dự kiến nên ông Tuấn sẽ ở lại tham quan quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, Nghệ An) và biển Cửa Lò vài ngày. Ngày 12/2, tức 25 tháng Chạp ông Tuấn sẽ đón xe khách về Gia Lai để cùng gia đình chuẩn bị đón Tết.

Bên cạnh việc chia sẻ với vất vả của người trồng, bán mai mưu sinh xa nhà, nhiều người dùng mạng xã hội cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành động đẹp của người dân Nghệ An khi mua ủng hộ ông Tuấn.

Ông Đặng Đình Tuấn vượt gần 1.000km từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai Tết (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuy nhiên, một số người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của vụ việc, cho rằng đây là tình huống dàn dựng để đánh vào lòng thương của khách hàng nhằm bán được mai.

Nhận định này được củng cố khi cộng đồng mạng phát hiện vào dịp Tết Nguyên đán 2025, ông Tuấn cũng bị kẻ gian lấy trộm điện thoại và mất 5 chậu mai khi ra Nghệ An bán. Sau sự việc, một số tài khoản mạng xã hội cũng kêu gọi mua ủng hộ người đàn ông này.

Không kêu gọi từ thiện

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Tuấn xác nhận, năm ngoái ông bị mất tài sản, mất trộm mai. Năm nay, do ảnh hưởng mưa lũ, vườn mai của ông bị hư hỏng, không ra hoa đúng dịp Tết. Ông Tuấn chọn trong vườn và mua thêm được tổng 150 chậu mai mang ra Nghệ An bán.

Ngày 6/2, khách đến mua 2 chậu mai, chở một chậu về trước, hẹn trả tiền khi đến lấy chậu thứ 2. Ngày 8/2, vẫn không thấy vị khách quay lại trả tiền, ông Tuấn tâm sự với chị Hoàng Thị Nhung (trú xã Khánh Hợp, cho ông Tuấn mượn địa điểm bán mai).

Chị Nhung khẳng định đăng tải thông tin sự việc lên mạng xã hội để nhắc khách đến trả tiền mai cho ông Tuấn (Ảnh: Hoàng Lam).

"Tối 8/2, khách đến trả tiền, xin lỗi và mong thông cảm do bận quá nên quên. Sự việc có sao tôi nói đúng như thế”, ông Tuấn nói.

Chị Hoàng Thị Nhung cũng xác nhận khi nghe ông Tuấn tâm sự chuyện khách không quay lại trả tiền mai, chị đã đăng sự việc lên mạng xã hội.

“Tôi thấy ông Tuấn hiền lành, chân chất, không thấy khách quay lại trả tiền nhưng cũng không nghĩ xấu cho họ, nghĩ rằng “chắc người ta quên”. Bởi vậy tôi đăng lên để vị khách biết thông tin, đến trả tiền cho ông Tuấn. Tôi không kêu gọi từ thiện hay giúp đỡ ông Tuấn về tiền bạc”, chị Nhung khẳng định.

Bản thân chị Nhung và chồng cũng hỗ trợ ông Tuấn nơi ăn, nghỉ, địa điểm bán mai, vận chuyển mai giao cho khách. Những việc này đều xuất phát từ sự tương trợ, giúp đỡ người dân vùng lũ xa quê mưu sinh trong những ngày Tết.

Chị Nhung cũng không ngờ, sau khi chị đăng tải thông tin lên mạng xã hội, ông Tuấn lại nhận được sự quan tâm chia sẻ nhiều như vậy của người dân.

Ông Tuấn xúc động trước tình cảm của người dân địa phương nơi ông đến bán mai Tết (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước đó, tối 8/2, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người đàn ông quê Bình Định (cũ) bán mai tại phường Cửa Lò (Nghệ An) bị khách “quên” trả tiền. Thông tin lan truyền nhanh chóng, ngay trong đêm, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sẽ đến mua mai Tết ủng hộ người đàn ông này.

Ngày 10/2, một lãnh đạo phường Cửa Lò cho biết, sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, địa phương đã yêu cầu công an xác minh.

“Qua xác minh, Công an phường Cửa Lò báo cáo người đàn ông này bán mai tại xã Đông Lộc, không phải bán trên địa bàn phường Cửa Lò. Người mua mai nhưng quên trả tiền cũng là người Đông Lộc. Công an phường Cửa Lò đã chuyển thông tin vụ việc cho Công an phường Đông Lộc”, vị lãnh đạo thông tin.