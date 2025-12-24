Cô giáo nuôi học sinh đoạt giải Olympic quốc tế được vinh danh toàn quốc

Cô Hạnh là một trong các đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc, sẽ được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, diễn ra tại Hà Nội ngày 26-27 tới đây.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Hạnh cho biết rất vui, hạnh phúc và bất ngờ bởi đây là trải nghiệm thiêng liêng, đáng trân trọng trong cuộc đời.

"Tôi biết ơn đối với ngành, các thế hệ đồng nghiệp đi trước, với tập thể nhà trường và các em học sinh.

Đây là vinh dự nhưng cũng là lời nhắc nhở để tôi tiếp tục tận tâm, phấn đấu rèn luyện trong nghề nghiệp để xứng đáng với niềm tin mà xã hội dành cho nghề giáo", cô Hạnh cho hay.

Cũng theo giáo viên này, đây là sự khích lệ lớn lao, giúp cô nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp.

Trong thời gian tới đây, mục tiêu của cô là chăm sóc tốt cho hai con đẻ và Thu Nga, làm sao để các con giữ tốt kết quả học tập ở trường đại học, ra trường tìm được việc làm.

Về phía nhà trường, cô tiếp tục cố gắng phấn đấu làm sao có nhiều học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.

Cô Vũ Thị Hạnh và Thu Nga (Ảnh: NVCC).

Cô Vũ Thị Hạnh, Tổ trưởng tổ chuyên môn sinh học, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Cô Hạnh đã nhận nuôi em Nguyễn Thị Thu Nga, học sinh đoạt giải Olympic sinh học quốc tế năm 2020. Câu chuyện cổ tích của hai cô trò, gây xúc động mạnh trong cộng đồng.

Gia cảnh học trò Thu Nga khó khăn, bố mất sớm. Mình mẹ Nga làm công nhân với đồng lương khoảng 4 triệu đồng/tháng để nuôi mấy chị em trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ ở Lâm Thao (cũ), tỉnh Phú Thọ.

Chị gái Nga cũng từng là sinh viên Trường Đại học Y Thái Nguyên, hiện làm tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ. Em trai Nga đang là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm lớp 9, Nga giành giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học và được tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên sinh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Có lẽ vì gia cảnh như vậy, em đã từ chối vào trường chuyên, cách nhà 20km để có thời gian phụ giúp mẹ.

Theo yêu cầu của lãnh đạo trường, cô Hạnh đến nhà thuyết phục nữ sinh vào học trường chuyên vì em rất có năng lực.

Cô giáo Hạnh cũng có hoàn cảnh đặc biệt khi chồng mất sớm, một mình chăm sóc 2 con.

Thế nhưng để tiếp thêm động lực đến trường cho nữ sinh xuất sắc này, cô Hạnh đã thuyết phục Nga về ở nhà mình và chăm sóc, nuôi nấng em suốt 3 năm cấp 3.

Tham dự Kỳ thi Olympic sinh học Quốc tế năm 2020, Nguyễn Thị Thu Nga đạt giải khuyến khích. Lúc đó, Nguyễn Thị Thu Nga cũng là học sinh thi vượt cấp duy nhất của đoàn.

Hiện Nga là sinh viên năm thứ 5, Trường Đại học Y Hà Nội và cô giáo Hạnh vẫn chăm chút cho Nga như con. Mối quan hệ không chỉ dừng lại ở cô - trò mà họ quan tâm, săn sóc lẫn nhau như người thân trong gia đình.

Câu chuyện cô nuôi trò đoạt giải Olympic quốc tế đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng, nhiều người gọi đó là người viết lên cổ tích thời hiện đại.

Năm 2021, cô giáo Vũ Thị Hạnh được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Ảnh: NVCC).

Mặc dù vậy, theo cô Hạnh, đấy là việc làm rất đỗi bình thường. “Một khi muốn giúp đỡ ai đó, tôi cho rằng, mọi người đều có thể làm được. Tôi không nghĩ câu chuyện nhỏ bé này lại lan tỏa và truyền cảm hứng đến thế”, cô Hạnh chia sẻ.

Năm 2021, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định tặng bằng khen cho cô giáo Vũ Thị Hạnh.

Cô Hạnh chia sẻ, việc cô trò gặp gỡ nhau là một "cơ duyên". Nếu Nga đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh, không ở diện tuyển thẳng, có lẽ đã không có "cơ duyên" để cô trò gặp nhau trong đời.

Nói về cô giáo, cũng là người mẹ thứ hai của mình, Nga chia sẻ, em vừa thấy ấm áp bởi những ân tình của nhiều người, nhất là cô Hạnh, nhưng cũng vừa rất áp lực khi phải nỗ lực hơn nữa để đền đáp ân tình đó.

Những trải nghiệm vừa qua khiến em học hỏi được nhiều và càng cho thấy ngày đó em đã không sai khi đi theo cô Hạnh về trường.