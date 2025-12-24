Đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày: Phụ huynh Hà Nội "vui như trúng số"

Theo phương án do Bộ Nội vụ đề xuất, vì Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ năm (1/1/2026), nên ngày làm việc thứ sáu liền kề (2/1/2026) được hoán đổi sang làm bù vào thứ bảy tuần kế tiếp (10/1/2026). Nếu được thông qua, học sinh sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày, từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1/2026.

Với nhiều phụ huynh Hà Nội, thông tin này được xem là “tin vui”, bởi kỳ nghỉ kéo dài giúp gia đình có thêm thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp sinh hoạt và đưa con trẻ đi chơi sau kỳ thi học kỳ căng thẳng.

Chị Nguyễn Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, nếu được nghỉ 4 ngày, gia đình chị có thể đưa con về quê hoặc cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm ngắn ngày.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, Thái Nguyên (Ảnh: Quyết Thắng).

“Một ngày nghỉ thì rất khó làm gì, còn 3-4 ngày liên tục thì cả gia đình mới thực sự có kỳ nghỉ đúng nghĩa”, chị Hà nói.

Con chị Hà học 1 trường THCS tư thục, sẽ kết thúc việc thi học kỳ trong tuần này.

Chị Phạm Thị Trà My (Mỹ Đình, Hà Nội) đang tìm thông tin về các khu nghỉ dưỡng ở Hoà Bình, Thanh Hoá, Quảng Ninh, chuẩn bị cho 1 chuyến đi xa nghỉ ngơi bất ngờ.

“Đọc thông tin có thể sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, tôi mừng quá. Trước đó cả nhà không ai chuẩn bị gì. Các con sẽ kết thúc môn thi cuối cùng vào ngày 31/12, dự định sẽ chỉ lên Bờ Hồ đi dạo, ăn uống. Thật vui khi có thể đưa các con đi xa nghỉ ngơi một cách thật sự”, chị My bày tỏ.

Tương tự, chị Ngô Thị Vân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nêu quan điểm ủng hộ với chủ trương nghỉ 4 ngày. Theo chị Vân, kỳ nghỉ Tết Âm lịch không hoàn toàn là một kỳ nghỉ với các gia đình ở thành phố.

Do văn hoá truyền thống, nghỉ Tết là về quê, đoàn tụ gia đình, việc đi du lịch chưa hoàn toàn cởi mở với những nhà có bố mẹ già. Tuy nhiên, nghỉ Tết Dương lịch lại là không gian riêng cho gia đình trẻ.

“Kỳ nghỉ dài ngày gần nhất là ngày 2/9 thì mưa lũ nên gia đình không đi chơi được. Tôi rất vui vì có thể thu xếp một chuyến đi vào dịp cuối năm thế này. Nghỉ Tết Nguyên đán là phải dành cho ông bà ở quê rồi”, chị Vân chia sẻ thêm.

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày đang được lấy ý kiến các bộ, ngành.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.