Khởi tố 3 đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 500kg pháo nổ trái phép

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1997, trú tại xã Hiệp Hòa, Tây Ninh) và Lê Hữu Khiêm (SN 2006, trú tại xã Long Phụng, Quảng Ngãi) về tội Mua bán pháo nổ trái phép.

Cùng ngày, Vũ Trường Giang (SN 1985, trú tại phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình) cũng bị khởi tố về tội Tàng trữ pháo nổ trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra số pháo thu giữ của các đối tượng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết trong các hội, nhóm kín để rao bán pháo nổ trái phép có nguồn gốc từ nước ngoài.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản Facebook trên là Lê Hữu Khiêm. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Khiêm, thu giữ hơn 200kg pháo nổ các loại.

Các đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lê Hữu Khiêm và Vũ Trường Giang (từ trái sang phải) và số pháo thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Mở rộng điều tra, công an xác định số pháo nổ trên được Lê Hữu Khiêm mua thông qua mạng xã hội từ Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sau đó bán lại cho một số đối tượng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, trong đó có Vũ Trường Giang.

Khi được triệu tập đến cơ quan công an, Nhung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp hơn 200kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất mà đối tượng này đã mua qua mạng xã hội.