Tuy vậy, không phải mọi trường hợp đều “không đau” hay hoàn toàn lành tính như nhiều người vẫn nghĩ.

Tuyến này tiết ra các hormone tham gia điều hòa quá trình chuyển hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, cân nặng, hoạt động thần kinh và nhiều chức năng khác. Cơ thể không thể thiếu các hormone tuyến giáp, nhưng chúng cũng chỉ phát huy tác dụng khi được tiết ra ở mức phù hợp.

Nếu hormone tăng quá cao hoặc giảm quá thấp đều có thể gây ra bệnh lý. Chính vì vậy, tuyến giáp được xem là một trong những tuyến nội tiết có vai trò then chốt đối với sức khỏe con người.

Ung thư tuyến giáp là tình trạng các tế bào trong tuyến giáp phát triển bất thường, mất kiểm soát và hình thành khối u ác tính. Những khối u này có thể xâm lấn các mô xung quanh hoặc di căn đến cơ quan khác, gây ra các triệu chứng như nuốt vướng, khàn tiếng và trong một số trường hợp có thể xuất hiện đau vùng cổ hoặc cảm giác đau âm ỉ kéo dài.

Trong cộng đồng, ung thư tuyến giáp thường được nhắc đến như một loại ung thư có tiên lượng tốt. Nhận định này xuất phát từ thực tế rằng ung thư tuyến giáp có nhiều thể bệnh khác nhau, với mức độ nguy hiểm không giống nhau, phụ thuộc vào tốc độ xâm lấn và di căn của khối u.

Phần lớn người bệnh không có biểu hiện đau ung thư rõ rệt ở giai đoạn sớm, khiến bệnh dễ bị bỏ qua nếu không tầm soát định kỳ.

Với sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện nay, việc kiểm tra tuyến giáp định kỳ giúp phát hiện sớm những bất thường ngay cả khi người bệnh chưa có biểu hiện rõ ràng hoặc chưa xuất hiện triệu chứng đau.

Khi kết hợp giữa phát hiện sớm và đặc điểm tiến triển chậm của bệnh, việc điều trị ung thư tuyến giáp trong đa số trường hợp đạt hiệu quả cao.

Hiểu đúng về loại ung thư thường được đánh giá có tiên lượng tốt (Video: Hải Yến).

Tuy nhiên, theo Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, không nên chủ quan cho rằng mọi ung thư tuyến giáp đều lành tính.

Bên cạnh thể biệt hóa chiếm tỷ lệ lớn, vẫn tồn tại những thể ung thư tuyến giáp không biệt hóa. Đây là nhóm ung thư có mức độ ác tính cao, tốc độ xâm lấn và di căn nhanh, người bệnh có thể xuất hiện đau ung thư rõ rệt, đau tăng dần, kèm suy kiệt và nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.