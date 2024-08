Trắng đêm kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Hóc Môn

Ban quản lý Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn cho biết chợ kinh doanh chủ yếu các mặt hàng như rau củ, trái cây và thịt heo với lượng hàng hóa trung bình 2.350 tấn/ngày. Đặc biệt, thịt heo chiếm khoảng 5.000 con/ngày và rau củ quả khoảng 2.000 tấn/ngày.

Kiểm tra an toàn thực phẩm ở chợ đầu mối Hóc Môn (Video: Linh Nguyễn - Song Linh).

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, các tiểu thương phải có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe, tham gia tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm mới được kinh doanh.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, ban quản lý đã phối hợp với Đội quản lý ATTP số 9 kiểm tra vi sinh tại chợ thịt heo với kết quả đạt 135/135 mẫu.

Tại buổi giám sát, ông Cao Thanh Bình - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đề nghị chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn cần siết chặt vấn đề an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Ông Bình cũng nhấn mạnh cần phải rà soát giấy phép kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ và giấy phép an toàn thực phẩm đối với mặt hàng thịt heo, nông sản. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm an toàn thực phẩm.

Anh Bùi Hiếu Trung, một tiểu thương chia sẻ: "Mỗi ngày tôi nhập khoảng 1,5 tấn rau củ từ các tỉnh về để bán. Các mặt hàng tôi bán đều không để qua ngày hôm sau, nếu không bán hết tôi sẽ hạ giá để không tồn lại hàng".

Ban quản lý chợ mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ và xử lý mạnh tay đối với các hộ kinh doanh thực phẩm không an toàn, tràn lan ở cổng chợ.

Theo báo cáo, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Các thương lái chuyển heo về giết mổ tại các tỉnh như Long An, Bình Dương, sau đó chuyển thịt thành phẩm về chợ đầu mối tại TPHCM.

Ông Lê Anh Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn cho biết lãi suất năm 2024 giảm gần 5 tỷ đồng so với năm trước đó do hoạt động giết mổ công nghiệp chưa hiệu quả, thiếu nguồn hàng giết mổ.

Ông Cao Thanh Bình nhấn mạnh, các khâu làm việc cần phải rõ ràng từ lúc heo giống đến lúc xuất chuồng, đảm bảo không để lọt mầm bệnh ra ngoài. Mỗi con heo đều phải có vòng đeo mã số và được chăm sóc sức khỏe an toàn tuyệt đối khi đưa vào khai thác sử dụng.

Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, các sở ban ngành TPHCM sẽ tiếp tục duy trì các kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.