Mất khả năng nói và hành trình khôi phục nhờ phương pháp luyện giọng

Cuộc sống đảo lộn vì đột ngột mất giọng nói

Vốn là người hoạt ngôn, chị D.H không ngờ chỉ sau một trận cảm cúm, giọng nói của mình lại biến mất gần như hoàn toàn. Không thể phát âm thành tiếng, chỉ có thể nói thều thào, chị buộc phải dừng lại công việc. Suốt hai năm, chị rong ruổi khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc, thử đủ phương pháp từ Tây y đến Đông y nhưng không hiệu quả. Sức khỏe suy giảm, kinh tế cạn kiệt, tâm lý rơi vào căng thẳng kéo dài, biến cố này đã khiến cuộc sống của chị đảo lộn hoàn toàn.

Hy vọng lấy lại giọng nói để trò chuyện cùng chồng con và trở lại công việc chỉ thực sự được thắp lên khi chị D.H biết đến phương pháp luyện giọng chuyên sâu cùng chuyên gia thanh học tại BVĐK Hồng Ngọc. Từ Đắk Lắk, chị đã quyết định ra Hà Nội để thăm khám.

Bệnh nhân chia sẻ về quá trình 2 năm đi tìm lại giọng nói (Ảnh: BVCC).

Tiếp nhận trường hợp bệnh nhân D.H, TS.BS Trần Thị Thu Hiền với kinh nghiệm trên 20 năm điều trị các bệnh lý về Thanh học cho biết: “Bệnh nhân mắc rối loạn giọng chức năng, nghĩa là giọng nói bị ảnh hưởng không phải do các khối u, mà liên quan đến cơ chế vận động đóng - mở của dây thanh nên không cần thiết phẫu thuật nhưng cũng không thể điều trị dứt điểm bằng phương pháp nội khoa. Vì vậy, hướng điều trị tối ưu được lựa chọn cho bệnh nhân chính là phương pháp luyện giọng”.

Luyện giọng chuyên sâu - chìa khóa phục hồi cho bệnh nhân rối loạn giọng nói

Mặc dù tình trạng rối loạn giọng không hề hiếm gặp trong chuyên khoa tai mũi họng nhưng trường hợp của bệnh nhân D.H. được đánh giá đặc biệt khó bởi tình trạng mất giọng đã kéo dài đến hơn 2 năm, khiến chị gần như đánh mất hoàn toàn phản xạ nói tự nhiên.

Vì vậy, quy trình luyện giọng cá nhân hóa được TS.BS Trần Thị Thu Hiền xây dựng riêng cho chị D.H., căn cứ trên mức độ nhược cơ (sự suy giảm khả năng đóng - mở) của dây thanh, mức độ rối loạn giọng và yếu tố tâm lý của bệnh nhân.

Để đặt nền tảng cho quá trình luyện giọng đạt hiệu quả tối ưu, bước đầu tiên là vệ sinh giọng và tập thở đúng cách. Bệnh nhân được hướng dẫn cách loại bỏ những thói quen lạm dụng giọng nói hoặc sử dụng các thực phẩm gây hại cho thanh quản, giữ dây thanh khỏe mạnh và linh hoạt, đồng thời kiểm soát luồng hơi ổn định để tạo ra âm thanh vang, sáng, rõ.

Vệ sinh giọng, kiểm soát hơi thở đặt nền tảng cho quá trình luyện giọng (Ảnh: BVCC).

Bước tiếp theo có ý nghĩa then chốt trong việc khôi phục và nâng cao chất lượng giọng nói là tập phát âm thành tiếng. “Như một đứa trẻ tập nói, chị H. phải luyện phát âm từ những nguyên âm đơn như “a”, “i”, đến những nguyên âm kép phức tạp rồi cuối cùng ghép lại thành câu. Điểm mấu chốt là ở chỗ bệnh nhân được hướng dẫn chú trọng đến vị trí đặt âm, điều chỉnh độ vang, kiểm soát cao độ và cường độ giọng để dây thanh có thể quen với cơ chế vận động mới”, bác sĩ Hiền chia sẻ.

Sau 2 tháng luyện giọng kiên trì theo lộ trình được thiết kế riêng bằng cả hình thức trực tiếp và online, với sự đồng hành sát sao của TS.BS Trần Thị Thu Hiền, phép màu đã xảy ra. Giọng nói của chị D.H. đã khôi phục rõ rệt, không chỉ có âm sắc mà còn đủ lực để trò chuyện, giao tiếp tự nhiên. Đây là minh chứng điển hình cho hiệu quả của phương pháp luyện giọng chuyên sâu trong điều trị rối loạn giọng nói.

“Thời gian đầu tôi cũng cảm thấy hoang mang, nhưng đến hiện tại giọng nói của tôi đã khôi phục được 80%. Tôi vui vì có thể gọi tên con, trò chuyện cùng các con mỗi ngày”, chị H. chia sẻ trong hạnh phúc.

Hành trình khôi phục giọng kỳ diệu của chị D.H.

Thực tế hiện nay, bệnh lý rối loạn giọng nói (tình trạng giọng bị thay đổi về cao độ, âm lượng, độ ổn định) rất phổ biến ở các đối tượng như diễn viên, ca sĩ, giáo viên, những người có thói quen nói to hoặc những người gặp tổn thương thực thể tại dây thanh...

Theo bác sĩ Hiền, nếu gặp các triệu chứng bất thường như khàn tiếng kéo dài trên 2 tuần, hụt hơi khi nói, giọng dễ mệt hoặc có cảm giác vướng, nghẹn ở cổ họng, người bệnh nên thăm khám sớm với chuyên gia Thanh học để được tư vấn lộ trình luyện giọng phù hợp.