An tâm chăm sóc sức khỏe gia đình với Ensure Gold nhập khẩu chính hãng

Ensure Gold - Dinh dưỡng chất lượng từ công ty chăm sóc sức khỏe hơn 135 tuổi

Ensure Gold được nhiều gia đình tin chọn như một giải pháp dinh dưỡng chất lượng (Ảnh: Như Quỳnh).

Ensure Gold là sản phẩm của Abbott, công ty chăm sóc sức khỏe đa dạng, có mặt trên nhiều lĩnh vực từ dinh dưỡng, dược phẩm, chẩn đoán đến thiết bị y tế. Để phục vụ người tiêu dùng ở châu Á, các sản phẩm dinh dưỡng dạng bột của Abbott được sản xuất tại nhà máy hiện đại tại Singapore, đạt các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ISO 9001, FSSC 22000 và HACCP.

Tại Việt Nam, Ensure Gold được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để mang sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Có 3 cách đơn giản để nhận biết Ensure Gold chính hãng: Nhãn tiếng Việt đầy đủ thông tin, có tên đơn vị nhập khẩu và phân phối là Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam; Mã QR dưới đáy lon - chỉ cần quét mã là có thể truy xuất thông tin sản phẩm nhanh chóng; Bao bì in rõ số tổng đài hỗ trợ khách hàng 19001519 để giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Bao bì lon sản phẩm Ensure Gold nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam (Ảnh: Ensure Gold).

Chọn nơi mua đúng để không phải hoang mang

Để đảm bảo nguồn gốc của sản phẩm chính hãng, người tiêu dùng nên chọn mua Ensure Gold và các sản phẩm dinh dưỡng khác của Abbott tại các siêu thị lớn, nhà thuốc uy tín, gian hàng chính hãng của Abbott trên các sàn thương mại điện tử như Shopee Mall, LazMall, Tiki Trading.

Các sản phẩm dinh dưỡng chính hãng của Abbott được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (Ảnh: Ensure Gold).

Dù là mua để chăm sóc bản thân, biếu tặng cha mẹ hay hỗ trợ người cần hồi phục sức khỏe, việc chọn đúng sản phẩm dinh dưỡng chính hãng, được kiểm chứng về độ an toàn và chất lượng sẽ giúp bạn luôn an tâm.

Với chuyên môn 135 năm trong chăm sóc sức khỏe, từng sản phẩm dinh dưỡng của Abbott được phát triển và sản xuất với tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao. Cam kết này được giữ vững với mỗi sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu chính hãng của Abbott tại Việt Nam, làm bạn đồng hành tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho các gia đình Việt mỗi ngày.