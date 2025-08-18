Ông Zelensky phản hồi tuyên bố của ông Trump về Crimea

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin RT (Nga), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Kiev có thể "chấm dứt chiến tranh với Nga gần như ngay lập tức" nếu từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và giành lại Crimea.

Trong bình luận đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky bác bỏ ý tưởng nhượng bộ bán đảo Crimea hoặc vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh mục tiêu của Ukraine và các đối tác là chấm dứt chiến tranh "nhanh chóng và đáng tin cậy", với một nền hòa bình bền vững.

Tổng thống Zelensky đã nêu rõ mong muốn hòa bình của Ukraine, nhưng ông cho rằng hòa bình "phải bền vững" chứ không phải "giống như nhiều năm trước, khi Ukraine buộc phải từ bỏ Crimea và một phần miền Đông" cho Nga.

Ông Zelensky cũng cho rằng "những đảm bảo an ninh" vào năm 1994 đã không hiệu quả.

Ông Zelensky cho biết Ukraine lẽ ra không nên từ bỏ Crimea vào thời điểm đó, cũng giống như sau năm 2022, Ukraine đã không từ bỏ Kiev, Odessa hay Kharkov. Ông kêu gọi Nga chấm dứt cuộc xung đột mà Moscow đã phát động tại Ukraine.

“Tôi hy vọng rằng sức mạnh chung của chúng tôi với Mỹ, với những người bạn châu Âu, sẽ thúc đẩy Nga đạt được hòa bình thực sự”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Theo ông Zelensky, bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng phải ngăn Nga sử dụng các nhượng bộ làm "bàn đạp" cho hành động quân sự khác, viện dẫn việc Nga tuyên bố sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Tổng thống Zelensky tuyên bố binh lính Ukraine đã đạt được bước tiến ở các khu vực Donetsk và Sumy trong những ngày gần đây.

"Tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ bảo vệ Ukraine, đảm bảo an ninh hiệu quả, và người dân của chúng tôi sẽ luôn biết ơn Tổng thống Trump, tất cả mọi người ở Mỹ, cũng như mọi đối tác và đồng minh vì sự ủng hộ và hỗ trợ vô giá của họ", ông Zelensky nói thêm.

Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen. Thành phố cảng Sevastopol ở Crimea là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga.

Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, trong đó có Crimea. Trong khi đó, Moscow cảnh báo đáp trả mạnh mẽ bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Crimea.

Tổng thống Trump ngày 17/8 tuyên bố Tổng thống Zelensky có thể chấm dứt xung đột với Nga "ngay lập tức" bằng cách đồng ý một thỏa thuận về việc không gia nhập NATO và giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea.

Ông Trump nhắc lại các sự kiện năm 2014, khi chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không can thiệp sau khi Crimea bỏ phiếu sáp nhập vào Nga.

Tổng thống Mỹ lập luận rằng có thể cần phải có nhượng bộ để đạt được hòa bình, nhưng Tổng thống Zelensky khẳng định Crimea và các khu vực khác vẫn thuộc Ukraine và đã bác bỏ mọi thỏa hiệp.

Tổng thống Zelensky đã đến Washington để chuẩn bị tham gia cuộc hội đàm với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Lãnh đạo các nước châu Âu cũng đi cùng ông Zelensky trong chuyến thăm Mỹ lần này.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8, cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự lạc quan thận trọng rằng các cuộc đàm phán có thể giúp hướng tới một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Moscow nhiều lần tuyên bố bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm việc Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, tiến hành phi quân sự hóa, đồng thời công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa, bao gồm các khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.