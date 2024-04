Sở An toàn thực phẩm TPHCM đang điều tra vụ ngộ độc tại trường tiểu học

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội, diễn ra chiều 25/4, đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã thông tin về các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở địa phương, trong bối cảnh thời gian qua, có nhiều vụ việc ngộ độc học đường ghi nhận trên cả nước.

Cụ thể, năm 2023 và quý 1/2024, trên địa bàn TPHCM có 3 vụ ngộ độc thực phẩm. Trong đó vào năm 2023, 1 vụ ngộ độc xảy ra trong trường THCS Rạng Đông (phường 12, quận Bình Thạnh), khiến 6 người nhập viện. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định thức ăn các bệnh nhân sử dụng (món cơm trắng và chả trứng hấp thịt) bị nhiễm vi sinh vật vượt giới hạn cho phép.

Đến quý 1 đầu năm, TPHCM có một vụ ngộ độc xảy ra ở trường tiểu học Kim Đồng (quận 7). Sở An toàn thực phẩm TPHCM vẫn đang điều tra sự việc này.

Trường tiểu học Kim Đồng, quận 7 (Ảnh: MXH).

Trước đó vào giữa tháng 3, nhiều phụ huynh có con học tại trường Kim Đồng phản ánh trẻ đi học về có triệu chứng nôn ói, mệt mỏi, đau bụng, tiêu chảy. Các học sinh cho biết xuất hiện triệu chứng lạ sau bữa ăn trưa ở trường.

Theo thống kê của trường tiểu học Kim Đồng, có tổng cộng 15 học sinh xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Tại bệnh viện địa phương, một số học sinh được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

Trong cuộc họp báo chiều 21/3, thời điểm mới xảy ra vụ việc, bà Nguyễn Thị Nhã Trúc, Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn và Giám sát ngộ độc thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, chưa phát hiện vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm tại công ty cung cấp suất ăn cho trường Kim Đồng. 15 học sinh nghi ngộ độc cũng sớm đi học trở lại bình thường.

Cơ quan chức năng lưu ý, các trường có hợp đồng cung cấp suất ăn với bên ngoài nên tổ chức kiểm tra định kỳ đối với cơ sở sản xuất, hoặc lấy mẫu kiểm nghiệm để giám sát công tác sản xuất. Khi phát hiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cần báo cáo nhanh đến các đơn vị chuyên ngành để có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định.

Bếp ăn tại một trường mầm non công lập ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm", diễn ra ngày 17/4, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, hiện tại đang là thời điểm chuyển mùa, tiềm ẩn rất nhiều mối nguy về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với chương trình hành động "xây thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn, cải cách hành chính, nâng cao nhận thức", từ 15/4-15/5, Sở sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm, với sự phối hợp giữa các lực lượng.

Đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra đột xuất, không báo trước với các trường học, từ những nguồn thông tin ghi nhận được trong cộng đồng.