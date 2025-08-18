Hãng Qantas bị phạt 59 triệu USD vì sa thải 1.800 nhân viên lúc đại dịch

Qantas Airways bị phạt vì sa thải 1.800 nhân viên giữa đại dịch (Ảnh: Reuters).

Theo phán quyết của tòa án ngày 18/8, Qantas Airways, hãng hàng không lớn nhất của Australia, đã bị phạt 90 triệu AUD (gần 59 triệu USD) vì sa thải trái phép 1.800 nhân viên mặt đất và thay thế họ bằng lao động hợp đồng trong đại dịch Covid-19.

Khi áp dụng mức phạt gần với mức tối đa theo luật lao động của Australia, Thẩm phán Michael Lee của Tòa án Liên bang Australia cho biết: “Tôi tập trung vào việc đạt được hiệu ứng răn đe thực sự”.

Ông nói thêm, 50 triệu AUD trong số tiền phạt sẽ được chuyển cho Công đoàn Công nhân Vận tải (Transport Workers' Union), đơn vị đã khởi kiện thay mặt cho 1.820 nhân viên bị Qantas Airways sa thải trong đại dịch.

Phán quyết này được đưa ra khoảng 9 tháng sau khi Qantas Airways và Công đoàn đạt được thỏa thuận bồi thường 120 triệu AUD cho những lao động bị sa thải.