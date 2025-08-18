Bé trai tử vong tại Tây Ninh: Khẩn trương họp Hội đồng chuyên môn

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có công văn gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Theo đó, ngày 17/8, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết “Bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Tây Ninh, xem xét kỷ luật 2 điều dưỡng” tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Về việc này, thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến như sau.

Theo Cục, đây là tai biến y khoa theo quy định tại điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023.

Vì vậy, Cục đề nghị Bệnh viện thực hiện theo quy định tại điều 100 và điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để kết luận về việc xác định người hành nghề có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có).

Liên quan đến sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Tây Ninh khẩn trương lập Hội đồng chuyên môn (Ảnh: B.V).

Đồng thời, Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện cần liên hệ, tổ chức gặp gỡ động viên chia sẻ đối với gia đình người bệnh, phối hợp với cơ quan bảo hiểm và các đơn vị liên quan có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bệnh cũng như người hành nghề và Bệnh viện.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế Tây Ninh khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát tất cả các quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc đã thực hiện trên người bệnh từ lúc nhập viện đến khi xảy ra tai biến gây tử vong, đặc biệt trong chẩn đoán xác định và chỉ định điều trị khí dung adrenalin cho trẻ em.

Sở cần sớm thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn.

Sở Y tế, Bệnh viện cần rút kinh nghiệm sâu sắc, rà soát, củng cố, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về hoạt động cải tiến chất lượng, an toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa.

Cục đề nghị Sở Y tế Tây Ninh khẩn trương triển khai thực hiện và cập nhật báo cáo chi tiết, đầy đủ thông tin theo quy định và kết luận của Hội đồng chuyên môn về Cục trước ngày 22/8.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, bệnh nhi nhập viện tối 9/8 trong tình trạng sốt cao, nôn ói, được chẩn đoán mắc sởi biến chứng viêm phổi nặng, rối loạn tiêu hóa, da nổi ban và bú kém. Sau nhiều ngày điều trị, đến ngày 12/8, tình trạng bé trở nặng, suy hô hấp, viêm thanh khí quản cấp.

Bác sĩ chỉ định dùng thuốc Adrenalin theo đường phun khí dung. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, 2 điều dưỡng đã sử dụng đường tiêm, không đúng chỉ định.

Sáng 13/8, bệnh nhi diễn biến nặng hơn, phải thở máy và được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Trên đường đi, bé bị ngưng tim, dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi.