Nạn nhân bị mẹ đưa đi bán dâm ở TPHCM trầm cảm nặng: Bi kịch sau sang chấn

Liên quan đến sự việc N.K.P.U. (sinh năm 2009) - nạn nhân bị mẹ ruột đưa đi bán dâm - những ngày qua phải nhập viện cấp cứu vì hàng loạt vấn đề bất lợi về sức khỏe, ngày 7/8, anh M. (cha bệnh nhân) cho biết con gái anh vẫn đang được bác sĩ theo dõi sát.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng, viêm mô tế bào ngón 3 bàn tay phải hóa áp xe, trên bệnh nền đái tháo đường type 1 nhiễm ceton, trầm cảm.

Sau khi tiến hành tiểu phẫu vết thương, kết quả cấy mẫu bệnh phẩm xác định bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng - loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng kháng thuốc cao. Bệnh nhân cũng được điều trị bằng kháng sinh, tiêm insulin ổn định đường huyết, phối hợp với trị liệu tâm thể để kiểm soát tình trạng trầm cảm.

Bệnh nhân U. phải nhập viện điều trị nhiều vấn đề về sức khỏe (Ảnh: Hoàng Lê).

Trẻ cần chữa lành vết thương tâm hồn

Trao đổi với phóng viên Dân trí, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Ngọc Hà, công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chia sẻ, U. hiện sống cùng cha và em gái trong căn nhà nhỏ, kinh tế khó khăn. Sau khi gây ra sự việc đau lòng, mẹ bệnh nhân đã bị tuyên án 8 năm 6 tháng tù giam. Nhưng những tổn thương thể chất và tinh thần mà người con phải gánh chịu vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Theo thạc sĩ Hà, ngày 27/2/2024, U. được đưa đến khoa Tâm lý lâm sàng – Tâm thần Nhi của Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị. Các nhân viên y tế sử dụng phác đồ can thiệp tâm thần nhi và trị liệu tâm lý cho em đến ngày 5/3, khi bệnh nhân đã đủ 16 tuổi.

Thời điểm trên, các chuyên gia ghi nhận em có các thay đổi tích cực hơn và được chuẩn bị đầy đủ để có thể quay trở lại với cuộc sống hòa nhập bình thường.

“Tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười với em, chúng tôi rất bàng hoàng khi nhận được tin em phải nhập viện một lần nữa vì nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là dấu hiệu trầm cảm nặng và ý định làm chuyện dại dột.

Chúng tôi - những người đã cùng đồng hành từ những bước đi đầu tiên - thương xót em vô cùng, khi bi kịch có khả năng lặp lại một lần nữa với em”, thạc sĩ Hà tâm tư.

Nhắc lại vụ việc, thạc sĩ tâm lý Mai Thị Nguyệt (Bệnh viện Nhi đồng 2) cho biết lần đầu gặp U., chị đã chứng kiến cảnh cô bé nằm lăn dưới sàn, khóc và giãy giụa giữa sảnh chờ khám. Người cùng em đến viện thời điểm đó lại chính là mẹ ruột. Sau khi trấn an, U. đã kể lại chi tiết vụ việc bị mẹ đưa đi bán dâm, với tâm trạng tủi thân và xấu hổ.

Trong thời gian điều trị bệnh mạn tính, U. thường bị người mẹ bỏ lại một mình, vắng mặt khi bác sĩ cần liên hệ. Sau hai buổi trị liệu tâm lý, U. tạm ổn định nhưng gia đình không đưa em quay lại.

Gần hai năm sau, khi mẹ bị bắt và nhận án tù, U. được cha đưa trở lại bệnh viện trong tình trạng mất ngủ, dễ kích động, mệt mỏi và hoảng sợ.

Theo thạc sĩ Nguyệt, những sang thương nghiêm trọng trong môi trường đầy bất an có thể in sâu vào tâm trí trẻ, hình thành nhân cách lo âu, sợ hãi, dễ dẫn đến trầm cảm và nguy cơ tự tử nếu không được can thiệp kịp thời.

“Với U., cú sốc tinh thần từ biến cố gia đình đã gây ra những hành vi tiêu cực, như từng có ý định tự làm hại bản thân, lo lắng quá mức, chức năng ăn ngủ giảm sút, có ý tưởng bạo lực; em đã được chẩn đoán là trầm cảm nặng, rối loạn khí sắc dai dẳng, rối loạn lo âu và rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Những ác mộng, ký ức về sự việc cũ cùng áp lực từ cuộc sống hiện tại khiến em thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ và thu mình.

U. cần được điều trị lâu dài, kết hợp hỗ trợ từ gia đình, xã hội và các tổ chức bảo trợ. Quan trọng là tạo điều kiện để em được học tập, định hướng nghề nghiệp, từ đó mới có thể chữa lành những vết thương tâm hồn”, thạc sĩ Nguyệt nhấn mạnh.

Quyển nhật ký U. ghi lại sự việc đau lòng xảy ra với mình (Ảnh: Hoàng Lê).

Sang chấn tâm lý khi bị xâm hại gây hậu quả nặng nề

Theo bác sĩ và các nhà trị liệu, trầm cảm và rối loạn tâm lý ở trẻ em có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như bạo lực gia đình, bố mẹ ly hôn, xâm hại, áp lực học tập hoặc bệnh lý mạn tính.

Ở trẻ, những dấu hiệu như mất ngủ, chán ăn, tránh tiếp xúc với xã hội, thay đổi cảm xúc đột ngột hay hành vi tự hại cần được phát hiện sớm. Nếu bỏ qua, sang chấn sẽ kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tâm lý và xã hội của trẻ.

Sang chấn tâm lý khi bị xâm hại - đặc biệt do chính người thân gây ra - để lại hậu quả nặng nề và kéo dài. Trẻ thường mất niềm tin vào người lớn, dễ rơi vào trạng thái lo âu, sợ hãi và có nguy cơ cao phát triển rối loạn stress sau sang chấn (PTSD).

Trong nhiều trường hợp, tình trạng này sẽ có thể phát triển thành trầm cảm nặng và rối loạn lo âu mạn tính. Chưa kể đến các vấn đề đi kèm khác như rối loạn ăn uống, rối loạn giấc ngủ, rối loạn chức năng tình dục, rối loạn phân ly, rối loạn hành vi và cảm xúc, rối loạn thích ứng,…

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 tư vấn, trị liệu tâm lý cho trẻ (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

BS.CK2 Nguyễn Thanh Sang, Trưởng khoa Tâm lý lâm sàng - Tâm thần Nhi của Bệnh viện Nhi đồng 2 khẳng định, để điều trị hiệu quả cho trẻ bị sang chấn tâm lý phải kết hợp nhiều phương pháp, từ liệu pháp nhận thức – hành vi, liệu pháp xử lý sang chấn đến dùng thuốc an thần và hướng thần khi cần thiết.

Với trẻ mắc bệnh mạn tính như tiểu đường (như nạn nhân U.), việc kiểm soát sức khỏe thể chất và tinh thần cần song hành, để tránh tái phát hoặc biến chứng.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang cho biết, khoa Tâm lý lâm sàng - Tâm thần Nhi hiện có 163 trẻ đang điều trị trầm cảm và khoảng 300 trường hợp rối loạn tâm lý khác, và mỗi năm số ca bệnh còn không ngừng tăng lên. Thực trạng này khiến các nhân viên y tế cũng không khỏi bàng hoàng.

Để giải quyết tình hình nguy cấp trên, bên cạnh điều trị y khoa, các chuyên gia cho rằng trẻ rất cần một mạng lưới hỗ trợ bền vững từ gia đình, cộng đồng và chính sách xã hội. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tài chính cho những gia đình khó khăn, theo dõi định kỳ sức khỏe tâm thần, tạo môi trường học tập an toàn là những yếu tố then chốt giúp trẻ hồi phục và tái hòa nhập.

“Với U., con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng chúng tôi tin tưởng em là một người mạnh mẽ và có nhiều khát khao. Hy vọng với sự chăm sóc tích cực từ các y bác sĩ cùng sự đồng hành của người cha và gia đình sẽ giúp em từng bước vượt qua nỗi đau, tìm lại sự bình yên và niềm tin vào cuộc sống”, bác sĩ Sang nói.