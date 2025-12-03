TPHCM: Cô gái che giấu bụng to vì sợ hiểu lầm, khối ung thư phát triển 15kg

Chiều 3/12, BSCKII Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết ông cùng các cộng sự vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân mang khối u khổng lồ, khiến bụng to như ễnh ương.

Bệnh nhân là cô gái 20 tuổi tên B. (ngụ TPHCM), sinh viên đại học năm thứ 3. Theo bệnh sử, cách đây gần 1 năm cô thấy bụng to dần, đến 6 tháng nay thì tốc độ gia tăng kích thước nhanh hơn.

Một phần tưởng mình mập (bệnh nhân nặng gần 80kg), phần mặc cảm vì sợ bị cười chê và hiểu lầm, bệnh nhân che giấu gia đình và không đi khám ngay.

Khối u buồng trứng khiến bụng cô gái to khổng lồ (Ảnh: BS).

Gần đây, khi chiếc bụng to lên khổng lồ, mẹ bệnh nhân phát hiện tình trạng bất thường của con nên đưa nữ sinh đến một bệnh viện tư nhân thăm khám. Qua kiểm tra lâm sàng và kết quả chụp CT, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng, với kích thước khối u rất lớn.

Thời điểm được chuyển vào Bệnh viện Ung bướu TPHCM, các bác sĩ ghi nhận cô gái còn rất trẻ nhưng lại mang chiếc bụng “khổng lồ” và ngồi thở dốc.

Sau khi làm các xét nghiệm máu và chụp chiếu, bệnh nhân được xác định bị ung thư buồng trứng. Sáng 3/12, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật bóc tách khối u buồng trứng cho bệnh nhân.

Trải qua 3 giờ đồng hồ, ê-kíp điều trị đã lấy được khối u nặng 15kg khỏi cơ thể bệnh nhân (bao gồm 12 lít nước và 3kg vỏ bao u). Điều đáng mừng là ổ bụng bệnh nhân sạch, không thấy dấu hiệu di căn. Bệnh nhân cũng được bảo tồn tử cung và buồng trứng còn lại, đồng nghĩa với việc vẫn còn khả năng làm mẹ.

Các bác sĩ mổ bóc tách khối u buồng trứng cho bệnh nhân (Ảnh: BS).

Các bác sĩ cho biết, u buồng trứng là bệnh lý thường gặp. Phần lớn trong số này lành tính, nhưng nếu là u ác có thể gây nguy hiểm tính mạng. U buồng trứng thường không có triệu chứng vì nằm sâu trong vùng chậu.

Nếu không được phẫu thuật kịp thời, khối u ngày càng to gây chèn ép tim, phổi và các cơ quan nội tạng khác, làm suy giảm chức năng tim mạch, hô hấp. Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Với ung thư buồng trứng, đây là một trong 5 loại ung thư phụ khoa thường gặp nhất và là nguyên nhân tử vong hàng đầu của ung thư ở phụ nữ. Tỷ lệ tử vong do ung thư buồng trứng gây ra cao hơn ung thư vú.

Ung thư buồng trứng thường tiến triển thầm lặng, phần lớn khi được chẩn đoán, bệnh đã ở giai đoạn muộn. Do vậy, chủ động đi kiểm tra sớm và phát hiện bệnh chính xác là chìa khóa để cải thiện tỷ lệ tử vong của bệnh này.