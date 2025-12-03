TPHCM: Cô gái che giấu bụng to vì sợ hiểu lầm, khối ung thư phát triển 15kg
(Dân trí) - Thấy bụng to dần, cô gái tưởng mình mập và sợ bị hiểu lầm nên che giấu gia đình và không đi khám ngay. Hậu quả là khi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện cô bị ung thư buồng trứng, với khối u nặng 15kg.
Chiều 3/12, BSCKII Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết ông cùng các cộng sự vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân mang khối u khổng lồ, khiến bụng to như ễnh ương.
Bệnh nhân là cô gái 20 tuổi tên B. (ngụ TPHCM), sinh viên đại học năm thứ 3. Theo bệnh sử, cách đây gần 1 năm cô thấy bụng to dần, đến 6 tháng nay thì tốc độ gia tăng kích thước nhanh hơn.
Một phần tưởng mình mập (bệnh nhân nặng gần 80kg), phần mặc cảm vì sợ bị cười chê và hiểu lầm, bệnh nhân che giấu gia đình và không đi khám ngay.
Gần đây, khi chiếc bụng to lên khổng lồ, mẹ bệnh nhân phát hiện tình trạng bất thường của con nên đưa nữ sinh đến một bệnh viện tư nhân thăm khám. Qua kiểm tra lâm sàng và kết quả chụp CT, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng, với kích thước khối u rất lớn.
Thời điểm được chuyển vào Bệnh viện Ung bướu TPHCM, các bác sĩ ghi nhận cô gái còn rất trẻ nhưng lại mang chiếc bụng “khổng lồ” và ngồi thở dốc.
Sau khi làm các xét nghiệm máu và chụp chiếu, bệnh nhân được xác định bị ung thư buồng trứng. Sáng 3/12, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật bóc tách khối u buồng trứng cho bệnh nhân.
Trải qua 3 giờ đồng hồ, ê-kíp điều trị đã lấy được khối u nặng 15kg khỏi cơ thể bệnh nhân (bao gồm 12 lít nước và 3kg vỏ bao u). Điều đáng mừng là ổ bụng bệnh nhân sạch, không thấy dấu hiệu di căn. Bệnh nhân cũng được bảo tồn tử cung và buồng trứng còn lại, đồng nghĩa với việc vẫn còn khả năng làm mẹ.
Các bác sĩ cho biết, u buồng trứng là bệnh lý thường gặp. Phần lớn trong số này lành tính, nhưng nếu là u ác có thể gây nguy hiểm tính mạng. U buồng trứng thường không có triệu chứng vì nằm sâu trong vùng chậu.
Nếu không được phẫu thuật kịp thời, khối u ngày càng to gây chèn ép tim, phổi và các cơ quan nội tạng khác, làm suy giảm chức năng tim mạch, hô hấp. Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Với ung thư buồng trứng, đây là một trong 5 loại ung thư phụ khoa thường gặp nhất và là nguyên nhân tử vong hàng đầu của ung thư ở phụ nữ. Tỷ lệ tử vong do ung thư buồng trứng gây ra cao hơn ung thư vú.
Ung thư buồng trứng thường tiến triển thầm lặng, phần lớn khi được chẩn đoán, bệnh đã ở giai đoạn muộn. Do vậy, chủ động đi kiểm tra sớm và phát hiện bệnh chính xác là chìa khóa để cải thiện tỷ lệ tử vong của bệnh này.
Cứu nhà sư thoát khối u làm biến dạng khuôn mặt
Mang trên mặt khối u tím đen hoại tử kích thước 13x25mm (nghi ngờ u ác tính melanoma), sư bà R. (80 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) phải sống trong tình trạng chảy máu vùng mặt, rỉ mủ và khó thở liên tục suốt 2 năm.
Khi thăm khám, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc một bệnh viện ở TPHCM đánh giá, khối u của bệnh nhân gây tổn thương tăng sinh mạnh, được nuôi bởi hai nhánh mạch từ động mạch mặt và có mức độ nguy hiểm cao. Chỉ cần một sai sót rất nhỏ trong quá trình can thiệp cũng có thể gây chảy máu ồ ạt.
Sau khi cân nhắc, bác sĩ Tú Dung quyết định mổ cấp cứu miễn phí để bảo toàn tính mạng cho sư bà. Sau gần 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp điều trị đã loại bỏ trọn vẹn khối u tím đen hoại tử, giải phóng vùng tổn thương và tái tạo lại cấu trúc đầu mũi cho bệnh nhân.
Gương mặt biến dạng vì khối u của sư bà đã được "hồi sinh", chấm dứt chuỗi ngày dài bị hành hạ thể chất và tinh thần.