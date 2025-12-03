NSND Hữu Quốc lần đầu kết hợp ca sĩ Minh Sang đưa hịch vào nhạc trẻ

Sau hiệu ứng của ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương, ca sĩ Minh Sang tiếp tục đưa nét đẹp văn hóa truyền thống vào MV Việt Nam muôn đời tiến bước - ca khúc cổ động hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025).

Đây cũng là lần đầu tiên một ca sĩ đưa hịch (thể văn nghị luận xưa dùng để kêu gọi, cổ động) vào sản phẩm âm nhạc - vừa là điểm nhấn sáng tạo, vừa góp phần lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc đến khán giả trẻ.

Ca sĩ Minh Sang cho biết, anh muốn hướng đến các bạn trẻ với gu âm nhạc hiện đại. Ban đầu ê-kíp dự định kết hợp đoạn đọc rap nhưng nam ca sĩ cảm thấy chưa đủ mới mẻ để tạo nên hiệu ứng sáng tạo thú vị. Vì vậy, anh chọn hình thức đọc hịch, để thể hiện sự thiêng liêng và tự hào.

NSND Hữu Quốc và ca sĩ Minh Sang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với màn thể hiện của NSND Hữu Quốc, đoạn hịch đã chạm đến cảm xúc của người nghe. Ngay khi phát hành trên các nền tảng, phần hịch hào hùng trong ca khúc nhanh chóng được lan tỏa, nhận về phản hồi tích cực từ khán giả.

Là tên tuổi gạo cội nhưng khi nhận được lời mời tham gia MV của ca sĩ trẻ, NSND Hữu Quốc không hề ngần ngại, nhất là sau khi nghe qua giai điệu, nội dung ca khúc và lời hịch.

Ông cho biết: “Dù chưa có nhiều dịp làm việc chung, tôi nhận thấy Minh Sang cực kỳ nghiêm túc trong thu âm, biểu diễn. Là một ca sĩ trẻ nhưng Sang lại dành nhiều tâm huyết với dòng nhạc cổ động, hướng đến tinh thần dân tộc, có ý thức giữ gìn, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ hôm nay. Vậy nên, tôi rất ủng hộ”.

MV được ghi hình với ban nhạc và dàn hợp xướng, mang đậm nét hào hùng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca khúc mang phong cách pop rock trẻ trung, kết hợp thanh âm trống hội để tạo tinh thần thúc giục, cảm xúc tự hào cho người nghe. Trong MV, ca sĩ Minh Sang và NSND Hữu Quốc biểu diễn giữa dàn hợp xướng và ban nhạc, lồng ghép vào đó là những khoảnh khắc diễu binh trong hai dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Đặc biệt, dự án còn có sự góp giọng của loạt quán quân, á quân của các cuộc thi âm nhạc như Lê Xuân Nghi, Ngọc Trâm, Võ Đức Trí (Á quân Giọng hát Việt), Tuyết Mai (Quán quân Hãy nghe tôi hát)...

Không chỉ thể hiện tình đồng nghiệp thân thiết, các nghệ sĩ tham gia còn vì ý nghĩa lớn lao, tri ân những người chiến sĩ ngày đêm canh gác bình yên cho Tổ quốc.

Minh Sang là giọng hát được đào tạo bài bản ở Nhạc viện TPHCM. Đến nay anh đã có gần 20 năm gắn bó với âm nhạc, bắt đầu từ cuộc thi Giọng hát hay trên sóng Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM năm 2007, đến những sân chơi lớn như Ngôi sao tiếng hát truyền hình TPHCM, Giọng hát Việt, X-Factor... Từng có thời gian gần như biến mất khỏi các sân khấu âm nhạc để tập trung kinh doanh, gần đây Minh Sang trở lại mạnh mẽ trong các chương trình Người kể chuyện tình, Tỏa sáng sao đôi... Bước ngoặt quan trọng với anh là khi chuyển sang thể loại nhạc cổ động, mang lời ca tiếng hát phục vụ cộng đồng.

Hoàng Thư