Cháy nhà ở TPHCM, khói đen bao trùm khu vực

Ngày 31/1, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở xã Củ Chi.

Khoảng 9h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại nhà chứa đồ của hộ dân bên đường Phan Văn Khải, xã Củ Chi. Phát hiện vụ việc, một số người tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm khu vực.

Đám cháy bùng phát bên đường Phan Văn Khải (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 18 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Củ Chi cho biết, vụ cháy xảy ra tại nhà chứa vật dụng sinh hoạt, nằm tách biệt với khu dân cư. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng một số vật dụng bị hư hại.