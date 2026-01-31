Trốn lệnh truy nã 5 năm, nam thanh niên bị bắt ở Tây Ninh

Ngày 31/1, Công an phường Thanh Điền (Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Châu Hoài Linh (SN 2003, ngụ TPHCM).

Linh bị Công an phường Thanh Điền bắt giữ sau 5 năm trốn lệnh truy nã ở TPHCM (Ảnh: N.H.).

Theo công an, năm 2021, Linh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 4, TPHCM (trước khi sáp nhập), khởi tố về tội Trộm cắp tài sản, theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, Linh rời khỏi nơi cư trú, tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã Linh.

Sau 5 năm lẩn trốn, Linh bị Công an phường Thanh Điền (Tây Ninh) bắt giữ và bàn giao cho Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.