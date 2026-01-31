Tây Ninh thành lập 3 ban quản lý dự án chuyên ngành

Ngày 31/1, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định thành lập 3 Ban Quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh, đồng thời công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các ban.

Tại hội nghị, UBND tỉnh công bố quyết định thành lập 3 Ban QLDA chuyên ngành gồm: Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp tỉnh, và Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. Việc thành lập các ban nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng theo từng lĩnh vực.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, trao quyết định cho lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh (Ảnh: A.D.).

Đối với Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ. Theo đó, ông Trương Văn Dễ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban. Các Phó Giám đốc gồm: ông Trần Bá Phước, bà Nguyễn Thị Ngọc Vui và ông Nguyễn Anh Phương. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2, thời hạn bổ nhiệm 5 năm theo quy định.

Đối với Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp tỉnh, UBND tỉnh công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ. Ông Nguyễn Thành Quan được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban. Các Phó Giám đốc gồm: ông Bùi Xuân Phượng, ông Võ Văn Hoài Linh và ông Nguyễn Thanh Phương. Thời hạn giữ chức vụ được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể, bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Đối với Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, UBND tỉnh công bố 5 quyết định điều động, bổ nhiệm. Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Giám đốc Ban; các Phó Giám đốc gồm: ông Trần Thiện Trúc, ông Phạm Phương Bình, ông Huỳnh Hữu Khang Hy và ông Đặng Xuân Trường. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao quyết định cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Ảnh: A.D.).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, việc thành lập 3 Ban QLDA chuyên ngành và kiện toàn đội ngũ cán bộ là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm sớm ổn định tổ chức, phát huy năng lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Cần đẩy nhanh các công việc được tỉnh và Trung ương giao, không để chậm trễ, trì trệ; giải ngân vốn đầu tư công nhanh, nhưng phải đúng quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn”, ông Hẳn nhấn mạnh.