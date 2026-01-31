Theo báo cáo do bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM ký ban hành, sau khi nhận được thông tin phản ánh có công ty dùng nguyên liệu chế biến suất ăn cung cấp cho trường học không đảm bảo an toàn, cơ quan này đã thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành xác minh.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngày 28/1, đoàn kiểm tra của Sở An toàn thực phẩm (ATTP) phối hợp Công an, UBND và Trạm Y tế xã Hiệp Phước (TPHCM) tiến hành làm việc đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food - địa chỉ 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TPHCM).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn làm việc với ông Nguyễn Xuân Đồng, người được công ty ủy quyền. Cơ quan chức năng ghi nhận, Công ty An Phước Thắng SG có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 21/1/2022, ngành nghề chế biến suất ăn sẵn.

Công ty này cũng được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 3629/2023/ATTP-CNĐK, do Ban Quản lý ATTP TPHCM cấp ngày 5/9/2023. Công ty hiện đang cung cấp suất ăn cho 12 trường học trên địa bàn TPHCM, số lượng 9.300 suất/ngày.

Về nguyên liệu chế biến suất ăn, Công ty An Phước Thắng SG hiện lấy nguyên liệu của 10 nhà cung cấp khác nhau (có hóa đơn, chứng từ). Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị này đang vệ sinh cơ sở, rửa dụng cụ chứa đựng, chế biến suất ăn.

Khi kiểm tra kho, cơ quan chức năng ghi nhận, trong số hàng hóa nguyên liệu đang lưu trữ có 371kg thịt gia súc, gia cầm (gồm 51kg sườn cốt lết đông lạnh, 200kg da gà đông lạnh, 120kg ức gà nạc không da đông lạnh) được đựng trong túi nilon, không có nhãn hiệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Phụ huynh chia sẻ hình ảnh khi họ tham gia kiểm tra bếp ăn ở trường (Ảnh: Hoài Nam).

Ông Nguyễn Xuân Đồng trình bày, các nguyên liệu này mua của Công ty TNHH Hai thành viên Thiên Bảo Food trong ngày 26/1, có thời hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất, với nhiệt độ bảo quản là -10°C. Đoàn kiểm tra đang tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định.

Sở ATTP TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, truy xuất nguồn gốc đối với các đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG.

Trước đó, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 29/1, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh nghi vấn Sago Food “hô biến” thịt hết hạn thành "thịt ngon" để đưa vào trường học, xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát.

Bà Hạnh cho biết, từ ngày 1/7/2025 đến nay, chính quyền địa phương đã tổ chức 3 đợt kiểm tra đối với cơ sở này theo kế hoạch chung về đảm bảo ATTP. Trong đó, lần 1 chưa phát hiện vi phạm, lần 2 đang chờ kết quả kiểm nghiệm, và đợt kiểm tra vào ngày 28/1 vừa qua là lần thứ 3.

"Đây là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của học sinh và niềm tin của phụ huynh. Xã sẽ phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm", Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước khẳng định.