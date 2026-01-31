Lương cơ sở được dự kiến tăng năm 2026, những khoản nào điều chỉnh theo?

Căn cứ Kết luận 206 của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan ở Trung ương xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện từ năm 2026.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Đồng thời, Bộ này phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026.

Trường hợp lương cơ sở được điều chỉnh tăng trong năm 2026, một số khoản đóng cũng sẽ được điều chỉnh theo.

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cán bộ, công chức, viên chức

Luật Bảo hiểm xã hội 2024, Luật Việc làm 2025 quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

Nếu lương cơ sở được điều chỉnh thì mức lương đóng bảo hiểm của người hưởng lương do chế độ nhà nước quy định cũng thay đổi?

Theo đó, nhóm người hưởng lương theo chế độ do nhà nước quy định có tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội gắn trực tiếp với lương cơ sở, nên việc tăng lương cơ sở sẽ làm tăng tiền lương tính đóng các khoản trên.

Chế độ trợ cấp mai táng

Trong năm 2026, chế độ trợ cấp mai táng được áp dụng theo quy định tại Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Theo đó, mức trợ cấp mai táng dành cho thân nhân người nghỉ hưu bằng 10 lần mức tham chiếu tại tháng mà người đang hưởng lương hưu qua đời.

Mức tham chiếu do Chính phủ quy định. Trong thời gian chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng lương cơ sở. Tại thời điểm lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở. Như vậy, trong năm 2026 nếu tăng lương cơ sở thì khoản trợ cấp này cũng được điều chỉnh.

Đối tượng được nhận trợ cấp mai táng thân nhân, người thừa kế và tổ chức, cá nhân lo mai táng cho người qua đời.

Tiền đóng bảo hiểm y tế

Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của học sinh, sinh viên được tính bằng 4,5% mức tham chiếu (hiện mức tham chiếu bằng lương cơ sở) và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước đối với học sinh, sinh viên là tối thiểu 50%.

Tuy nhiên, tùy điều kiện kinh tế xã hội của từng tỉnh thành, các địa phương có thể sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Mức đóng của người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình được quy định như sau: "Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất".

Như vậy, lương cơ sở tăng thì những khoản đóng này cũng được điều chỉnh theo.