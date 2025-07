Hàng loạt người lớn, trẻ em ở TPHCM nhập viện vì đe dọa sốc sốt xuất huyết

Thời gian gần đây, TPHCM ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết Dengue gia tăng mạnh. Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính đến hết tuần 29 (ngày 20/7), TPHCM ghi nhận 16.847 ca mắc, tăng hơn 168,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 10 ca tử vong.

Những tuần gần đây, khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) điều trị khoảng 40-50 ca mắc sốt xuất huyết/ngày. Theo đánh giá của TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, hầu hết trường hợp nhập viện đều vào đúng thời điểm có dấu hiệu cảnh báo. Một số trẻ bị hạ tiểu cầu, cô đặc máu... cần nằm phòng cấp cứu của khoa để truyền dịch.

"Đáng chú ý, khoảng 10% trường hợp đang điều trị bị sốc, xuất huyết nặng, có tình trạng sốc, thậm chí suy đa tạng, phải điều trị tích cực", bác sĩ cho biết.

Sau 2 ngày nhập viện, Đ.D. (15 tuổi, TPHCM) dù đã hết sốt nhưng vẫn đau bụng, nhức người. Trước đó, em sốt cao, lạnh người vài ngày, đi khám được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết và cho về điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, tình trạng tệ đi nhanh chóng, D. bị hạ tiểu cầu, xuất huyết dưới da, phải vào viện cấp cứu và truyền dịch.

Theo bác sĩ Tuấn, chủng virus gây bệnh sốt xuất huyết năm nay chiếm đa số là DENV2 (Dengue virus type 2). Đáng chú ý, độc lực của virus tuýp 2 cao hơn so với tuýp 1, 3, 4.

Sự chuyển đổi từ các tuýp virus trước đây sang DENV2 có thể tạo ra một "khoảng trống miễn dịch". Điều này nhiều người mắc sốt xuất huyết hơn và nhiều ca nhiễm DENV2 có thể chuyển biến nặng hơn.

Sốt xuất huyết có 3 giai đoạn, kéo dài khoảng 10 ngày. Trong đó, sốt cao chỉ là triệu chứng đầu tiên khi mắc sốt xuất huyết, xảy ra trong khoảng 3 ngày đầu tiên sau khi phát bệnh.

Giai đoạn 2 kéo dài khoảng 3-4 ngày tiếp theo đó, là giai đoạn nguy hiểm nhất, vì lúc này, người bệnh đã giảm hoặc hết sốt, dễ chủ quan, không theo dõi bệnh. Nếu bỏ lỡ các dấu hiệu nặng, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng dẫn đến suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Giai đoạn 3 là giai đoạn hồi phục. Lúc này, người bệnh cần được chăm sóc đúng cách để nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Hai đêm con gái nhập viện là hai đêm chị N. (TPHCM) gần như thức trắng. Cách đây vài tuần, con thứ hai của chị N. cũng mắc sốt xuất huyết nhưng ở tình trạng nhẹ. Mặc dù vậy, đến khi con gái lớn mắc bệnh người mẹ vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Con gái chị - bé T. (14 tuổi) - nhập viện vào ngày thứ 5 của bệnh, khi đã có các dấu hiệu cảnh báo bao gồm tụt tiểu cầu, mệt, ói nhiều, ói liên tục và đau bụng.

"Vài năm trước, tôi chứng kiến vài người quen qua đời vì chủ quan khi mắc sốt xuất huyết nên rất ám ảnh khi con mắc bệnh. Khi con sốt cao không hạ đến ngày thứ hai, tôi đã cho bé đi xét nghiệm ngay để phát hiện sớm và tránh các biến chứng.

Sau vài ngày truyền dịch, con đỡ sốt hẳn, nhưng còn đau tức bụng, bác sĩ bảo vẫn phải theo dõi thêm", chị N. chia sẻ.

Tại một phòng bệnh, nữ điều dưỡng đang hướng dẫn cho phụ huynh cách chăm sóc trẻ mắc sốt xuất huyết. "Các phụ huynh lưu ý giúp tôi, trẻ mắc bệnh cần được cho uống nhiều nước để ngăn nguy cơ cô đặc máu. Ngoài ra, trẻ cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, dễ tiêu, tránh các thực phẩm màu nâu, đỏ...", chị chia sẻ.

Bên cạnh đó, nữ điều dưỡng cũng căn dặn, phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng bệnh của con em. Nếu xuất hiện bất thường cần báo với bác sĩ để có cách xử trí sớm và kịp thời.

Sau khi nằm điều trị một tuần, bé Đ.N. (11 tuổi, TPHCM) đã hết sốt, đang chờ kết quả xét nghiệm để được cho xuất viện.

Trước đó, bé sốt cao 41-42 độ C, được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1 từ bệnh viện địa phương trong tình trạng co giật, tay chân co quắp, nói sảng... Đây là những dấu hiệu sốc sốt xuất huyết rất nặng, đe dọa tính mạng trẻ.

Hai bệnh nhân có thể trạng béo phì bị sốc sốt xuất huyết được điều trị tích cực tại một bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc và tái sốc nhiều lần, tổn thương gan thận, rối loạn đông máu, xuất huyết nặng và nhiễm trùng.

Theo các bác sĩ, béo phì là một trong những tình trạng dễ gây sốc sốt xuất huyết. Ngoài ra, nhóm có nguy cơ mắc sốt xuất huyết nặng hơn bao gồm trẻ nhũ nhi, người trên 65 tuổi và những người có bệnh nền (đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch hoặc bệnh thận/gan mạn tính).

Để phòng ngừa sốt xuất huyết, bác sĩ Tuấn khuyến cáo, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp chống muỗi, diệt muỗi như thường xuyên vệ sinh môi trường sống, tránh để nước tồn đọng trong mọi vật dụng và quanh không gian sống, mặc quần áo dài tay, thoa kem chống muỗi hoặc ngủ màn kể cả ban ngày.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine sốt xuất huyết gồm 2 liều cách nhau ba tháng, được đánh giá là an toàn và ít có tác dụng phụ. Vaccine có hiệu quả phòng bệnh khá tốt, giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tỷ lệ biến chứng nặng của bệnh.

"Người dân từ 4 tuổi trở lên, từng mắc sốt xuất huyết cũng có thể tiêm phòng vaccine này để tăng khả năng phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe chính mình và những người xung quanh", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Ảnh: Bảo Quyên, Diệu Linh