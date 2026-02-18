Chỉ cần nhớ quy tắc 50%, bạn không còn lo tăng cân dịp Tết

Bí quyết đó chính là quy tắc 50%. Quy tắc này rất đơn giản: Bạn chỉ cần bỏ ra 50% nỗ lực cho mục tiêu. Nói cách khác, hãy lấy mục tiêu - dù đó là gì - và chia đôi nó.

Ví dụ, việc đặt mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày trong dịp nghỉ Tết có vẻ khó khả thi. Vì thế, thay vì cảm thấy tội lỗi, tại sao bạn không giảm mục tiêu xuống còn 5.000 bước mỗi ngày? Điều này sẽ dễ dàng đạt được hơn.

Khi đạt được mục tiêu (và vượt qua), bạn sẽ cảm thấy có động lực hơn. Thành công đó sẽ khuyến khích bạn duy trì những thói quen lành mạnh khác và giữ vững đà tiến bộ.

Bạn cũng có thể áp dụng quy tắc 50% để tận hưởng những món ăn ngon trong mùa lễ hội, cho dù đó là những món ăn quen thuộc hay những ly cocktail lễ hội. Sau đây là cách thực hiện:

Tăng cân là nỗi ám ảnh của nhiều người mỗi dịp Tết (Ảnh: Shutterstock).

Cách áp dụng quy tắc 50%

Dưới đây là 3 quy tắc sức khỏe phổ biến (nhưng không thực tế) nhiều người thường đặt ra vào thời điểm này trong năm và cách bạn có thể sử dụng quy tắc 50% để điều chỉnh chúng và khuyến khích các hành vi lành mạnh.

Tôi sẽ không ăn món này, món kia

Chẳng hạn, thay vì ăn cả chiếc bánh quy, bạn hãy bẻ đôi nó và chỉ ăn một nửa mỗi lần. Quy tắc 50% cho phép bạn thưởng thức chiếc bánh, nhưng vẫn tránh ăn quá nhiều. Sau đó, bạn có thể chuyển sang món khác. Nếu bạn muốn ăn thêm một chiếc bánh nữa, bạn vẫn bẻ một nửa và thưởng thức.

Nếu tôi không có 30 phút để tập luyện, thì nó không đáng

Nhiều người có suy nghĩ như vậy và điều đó khiến họ bỏ bê việc tập luyện. Tuy nhiên, thực tế, 15 phút vẫn tốt hơn là không có phút nào. Chỉ vì bạn thích tập luyện 30 phút vào những ngày bình thường không có nghĩa là bạn cần phải bỏ hẳn việc tập luyện vào những ngày không có nhiều thời gian.

Vì vậy, trong những ngày lễ, khi dành thời gian với người thân và bạn bè, bạn hãy giảm thời gian tập luyện xuống một nửa.

Rượu bia ngày lễ là không thể tránh khỏi. Tôi sẽ bắt đầu lại với thử thách “một tháng không rượu” sau đó.

Đây là cách nhiều người nhìn nhận thói quen uống rượu của họ trong mùa lễ hội. Bạn hãy áp dụng quy tắc 50% để đảm bảo rằng bản thân không thức dậy với cảm giác nôn nao hoặc uể oải. Chẳng hạn thay vì uống 3 cốc bia, bạn hãy uống 1,5 cốc.

Mẹo khác giúp kiểm soát cân nặng

Chế độ dinh dưỡng hợp lý, lành mạnh

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Châu Quyên, Viện Dinh dưỡng, vấn đề đầu tiên, dễ thấy nhất trong bữa ăn ngày Tết là sự mất cân bằng dinh dưỡng.

Các gia đình thường tích trữ quá nhiều thức ăn chứa chất bột đường (như bánh chưng, bánh nếp, bánh tét, xôi…), chất đạm (như thịt đông, thịt gà, thịt kho tàu, giò chả…), cùng cách chế biến xào, chiên, rán khiến cho lượng dầu mỡ luôn ở mức cao. Trong khi đó, những món rau củ quả, trái cây lại quá ít so với những thực phẩm trên.

Giải pháp là bạn không nên tích trữ quá nhiều thực phẩm nhiều chất béo, chất bột đường mà thay vào đó nên tích cực bổ sung các loại rau củ quả vào bữa ăn.

Bổ sung thêm rau củ quả, trái cây vào bữa ăn

Vào những ngày Tết, bạn càng phải chú ý bổ sung những món rau củ quả, trái cây hơn nữa để có thể cân bằng dinh dưỡng một cách hợp lý.

Uống nước đầy đủ, đúng cách

Không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, làm sạch dạ dày, chuyển hóa thức ăn tốt hơn, uống đủ nước (khoảng 2-3 lít/ngày) còn giúp người thừa cân béo phì tránh tăng cân. Cách đơn giản là hãy uống 1 cốc nước trước mỗi bữa ăn khoảng 15-20 phút.

Nước tạo cảm giác đầy bụng và no ngang nên sẽ khiến chúng ta ăn ít lại, không nạp quá nhiều calo vào cơ thể.

Ngoài ra, bạn cũng có thể uống các loại nước ép trái cây ít ngọt, nước detox. Riêng nước ngọt có ga, nước ép trái cây đóng hộp…, bạn cần tránh nếu muốn giảm cân nhanh mùa Tết.

Bạn cũng cần uống rượu bia hạn chế nhất có thể, chỉ nên nhấp môi từng chút mỗi lần uống, không nên uống quá nhiều.

Ăn uống đủ bữa, đúng bữa, đúng giờ, hạn chế ăn vặt

Đảm bảo ăn uống đủ bữa, đúng giờ cũng là một điều cần lưu ý để kiểm soát cân nặng dịp Tết với những người thừa cân béo phì. Trong những ngày Tết, chúng ta thường bỏ qua bữa sáng và ăn nhiều vào bữa tối, thậm chí bữa đêm. Trong khi đó, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

Nhịp độ sinh hoạt khác ngày thường khiến cho dinh dưỡng trong bữa ăn cũng ít được chú tâm hơn vào dịp Tết.

Một mẹo nhỏ để giúp mỗi người kiểm soát cân nặng của mình một cách chủ động hơn là chúng ta nên tự kiểm tra cân nặng của mình mỗi ngày. Nhận biết cân nặng của mình kịp thời mỗi ngày giúp bạn không gặp phải tình trạng "sự đã rồi".