Bác sĩ Bạch Mai lưu ý cách uống rượu bia ngày Tết hạn chế “hành” đường ruột

Những buổi tất niên, tân niên, chúc Tết họ hàng, bạn bè thường gắn liền với rượu bia. Không ít người coi đó là “thủ tục” khó tránh, dù đang mang bệnh dạ dày hay rối loạn tiêu hóa.

Theo TS.BS Phạm Bình Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, rượu bia khi đi vào dạ dày sẽ kích thích tăng tiết axit, đồng thời làm tổn thương lớp niêm mạc.

TS.BS Phạm Bình Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Với người khỏe mạnh, tác động này có thể chỉ gây cồn cào, khó chịu. Nhưng với người có bệnh lý dạ dày, hậu quả có thể là những cơn đau dữ dội, nôn ói, thậm chí xuất huyết tiêu hóa phải nhập viện.

“Có người chỉ sau một buổi uống rượu với bạn bè đã phải vào cấp cứu vì đau quặn bụng, nôn ra máu. Điều đáng nói là trước đó họ đang điều trị ổn định hoặc chưa cần điều trị bệnh lý dạ dày”, TS Nguyên cho biết.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng thừa nhận rằng trong văn hóa giao tiếp ngày Tết, không phải ai cũng có thể từ chối hoàn toàn. Với những trường hợp khó tránh, điều quan trọng là phải biết cách uống để hạn chế tác hại.

Những nguyên tắc hạn chế tác hại khi uống bia rượu

Nguyên tắc đầu tiên là giới hạn lượng uống. TS Nguyên khuyến cáo người có bệnh dạ dày không nên uống quá một đơn vị cồn mỗi ngày, tương đương khoảng một lon bia hoặc một ly rượu vang nhỏ.

Việc uống liên tục nhiều ngày, dù mỗi lần chỉ “một chút”, cũng khiến niêm mạc dạ dày không kịp hồi phục.

Việc uống liên tục nhiều ngày, dù mỗi lần chỉ “một chút”, cũng khiến niêm mạc dạ dày không kịp hồi phục (Ảnh: Getty).

Nguyên tắc thứ hai là tuyệt đối không uống khi đói. Dạ dày trống rỗng là lúc niêm mạc dễ bị cồn tấn công nhất. Chúng ta nên ăn lót dạ bằng cơm, cháo, bánh mì hoặc các món mềm, ấm trước khi uống để tạo lớp “đệm” bảo vệ.

Thứ ba là uống xen kẽ nước lọc.

“Nước giúp pha loãng nồng độ cồn, giảm cảm giác nóng rát và hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố. Cứ mỗi lần uống một ly rượu hoặc bia, nên uống thêm vài ngụm nước”, TS Nguyên nói.

Ngoài lượng uống, cách uống cũng quyết định mức độ ảnh hưởng tới dạ dày. Những người có bệnh tiêu hóa nên tránh rượu mạnh, tránh trộn nhiều loại đồ uống trong cùng một buổi.

Việc uống nhanh, uống dồn dập hoặc thi nhau cạn ly khiến lượng cồn vào dạ dày quá lớn trong thời gian ngắn, dễ gây kích ứng mạnh.

Đồ uống có ga, nước pha quá ngọt cũng không phải lựa chọn tốt. Những loại này dễ gây đầy hơi, chướng bụng, làm tình trạng trào ngược và khó tiêu trở nên nặng hơn.

Lưu ý với người bị viêm loét dạ dày, viêm đại tràng

Với người đang điều trị viêm loét dạ dày hoặc viêm đại tràng, việc dùng thuốc đều đặn trong những ngày Tết cũng rất quan trọng. Theo TS Nguyên, nhiều bệnh nhân thấy triệu chứng giảm đã tự ý bỏ thuốc, đến khi uống rượu bia, ăn uống thất thường thì bệnh bùng phát trở lại.

“Dù đi chơi hay về quê, người bệnh cũng nên mang theo thuốc, dùng đúng giờ theo chỉ định. Không nên tự ý ngừng thuốc chỉ vì thấy đỡ”, TS Nguyên khuyến cáo.

Một sai lầm khác là tự ý uống thuốc giảm đau sau khi uống rượu để “đỡ mệt”. Một số loại thuốc có thể làm tăng kích ứng dạ dày, khiến tình trạng viêm loét nặng hơn, đặc biệt khi kết hợp với rượu bia.

Theo TS Nguyên, cơ thể luôn có những tín hiệu cảnh báo. Nếu sau khi uống rượu bia xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn ói kéo dài, chóng mặt, mệt lả hoặc đi ngoài phân đen, người bệnh cần đi khám sớm thay vì cố chịu đựng.

“Tết vui nhất là khi mình còn khỏe để sum vầy. Uống ít lại một chút, ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, đó là cách đơn giản nhất để bảo vệ dạ dày trong dịp lễ”, TS Nguyên phân tích.

Theo ông, biết từ chối khéo những lời mời quá đà cũng là một kỹ năng cần thiết. Một lời giải thích rằng mình đang điều trị dạ dày thường được mọi người thông cảm, thay vì cố uống cho “tròn cuộc vui” rồi phải trả giá bằng những ngày đau đớn sau đó.