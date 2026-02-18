Nguy cơ lớn khi Tết Nguyên đán trùng với dịp Valentine

Thông tin với phóng viên Dân trí, ThS.BS Lê Tuấn Khanh, khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, từ đầu năm đến nay và trong 2 tuần cận Tết nói riêng, mỗi ngày số lượt đến khoa khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) tăng 10-15% so với thời điểm trước đó.

Các bệnh ghi nhận tỷ lệ cao và có xu hướng gia tăng trong giai đoạn này gồm sùi mào gà, giang mai, lậu và mụn rộp sinh dục. Ngoài ra, một số thể bệnh ít gặp cũng xuất hiện, như sùi mào gà khổng lồ, giang mai thần kinh, mpox.

Điển hình là trường hợp một bệnh nhân nam trẻ tuổi đến khám vào những ngày cận Tết vì tiểu buốt, chảy dịch niệu đạo. Khai thác bệnh sử cho thấy trước đó vài ngày, bệnh nhân tham dự tiệc tất niên công ty, uống nhiều rượu bia và sau đó đi "tăng 2" massage không lành mạnh.

Qua thăm khám và xét nghiệm ban đầu, bác sĩ ghi nhận dấu hiệu viêm niệu đạo, nghi ngờ do song cầu khuẩn lậu. Đây là tình huống khá phổ biến vào dịp cuối năm, khi các hoạt động liên hoan, tụ tập tăng cao.

Người dân đến khám tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM (Ảnh: BV).

Bác sĩ Tuấn Khanh phân tích, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày chính là thời điểm mà các hoạt động giao lưu, tụ họp, tiệc tùng, du lịch tăng cao, không tránh được việc có nhiều người sử dụng rượu bia quá đà và thậm chí là chất kích thích.

Từ đó, bản thân họ mất kiểm soát hành vi, quan hệ với bạn tình mới và không sử dụng biện pháp bảo vệ. Đáng chú ý, kỳ nghỉ này lại trùng với dịp lễ tình nhân (Valentine), các cặp đôi sẽ có dịp đi chơi, hẹn hò và phát sinh quan hệ tình dục không an toàn.

"Tóm lại, đây được xem là nguy cơ "kép" để các bệnh lây truyền qua đường tình dục lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt với những bệnh không có triệu chứng rõ ràng hoặc có thời gian ủ bệnh lâu, như HIV, giang mai, mụn rộp sinh dục, sùi mào gà...

Đáng lưu ý, nhiều người vì tâm lý e ngại nên trì hoãn việc đi khám bệnh dịp Tết, khiến bệnh chuyển nặng và tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng", bác sĩ Tuấn Khanh nói.

Cách phòng tránh, xử lý 2 rủi ro thường gặp

TS.BSCK2 Trà Anh Duy, chuyên khoa nam học, phân tích thêm, dịp Valentine sát kỳ nghỉ Tết thường tạo ra một "điểm giao" đặc biệt của cảm xúc và nhịp sống, với những cuộc hẹn dày đặc hơn, tiệc tùng và việc quan hệ dễ xuất hiện hơn.

Trong bối cảnh đó, hai rủi ro hay bị xem nhẹ nhưng có thể để lại hậu quả lâu dài là tai nạn phòng the và STIs. Dưới góc nhìn y học, tai nạn phòng the cần được đánh giá sớm khi có dấu hiệu cảnh báo, trong khi STIs cần được tiếp cận theo nguyên tắc xét nghiệm - điều trị đúng phác đồ - quản lý bạn tình.

Việc chủ động xét nghiệm, đi khám sau tình huống nguy cơ giúp điều trị đúng và giảm lây lan. Tuyệt đối tránh tự mua kháng sinh sử dụng, vì nguy cơ kháng thuốc và làm bệnh tái nhiễm.

Bác sĩ xét nghiệm tinh dịch đồ cho bệnh nhân (Ảnh: L.A).

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần chủ động bảo vệ bản thân trong dịp lễ, Tết. Trong đó, phòng ngừa vẫn là biện pháp quan trọng nhất. Việc sử dụng bao cao su đúng cách trong mỗi lần quan hệ sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm.

Kế đến, người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia và chất kích thích, để không quan hệ tình dục trong tình trạng thiếu tỉnh táo; duy trì mối quan hệ chung thủy, tránh quan hệ với nhiều người, hoặc quan hệ với người chưa tầm soát các bệnh lây qua đường tình dục.

Khi có biểu hiện bất thường như tiểu buốt, tiết dịch niệu đạo, âm đạo bất thường, loét sinh dục, nổi mụn vùng kín... cần đến bệnh viện có chuyên khoa da liễu sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.