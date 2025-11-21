Cỏ Mềm: Hành trình một thập kỷ phát triển mỹ phẩm “lành và thật”

Cách đây tròn một thập kỷ, Cỏ Mềm đã chọn cho mình một hướng đi riêng: con đường dài của sự tử tế và bền vững. Ngay từ những ngày đầu thành lập, doanh nghiệp đã xác định rõ sứ mệnh của mình là mang đến những giải pháp an toàn từ thiên nhiên để thay thế hóa chất độc hại, chăm sóc con người và bảo vệ sự bền vững của trái đất.

Trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm phát triển mạnh, nhưng các khái niệm như “mỹ phẩm thiên nhiên” hay “mỹ phẩm xanh” vẫn chưa được nhận diện rộng rãi, đối với những người sáng lập thương hiệu lúc bấy giờ, quyết định đó là một lựa chọn táo bạo. Bởi con đường “xanh” luôn đòi hỏi phải đầu tư nhiều tri thức, thời gian, chi phí và sự kiên nhẫn hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, nhận thấy những nguyên liệu thiên nhiên của Việt Nam như dâu tằm, hạt gạo, rau má, trầu không... còn có rất nhiều thế mạnh riêng gắn liền với nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, đội ngũ sáng lập của Cỏ Mềm lại càng quyết tâm hơn nữa, khát khao đưa những giá trị tốt đẹp ấy vươn ra thế giới.

Từ nền tảng ấy, Cỏ Mềm xác lập mọi hoạt động, quy trình, ngay từ khâu nghiên cứu phát triển sản phẩm đều phải bám theo ba tiêu chí: An toàn - Hiệu quả - Bền vững.

An toàn được đảm bảo nhờ không sử dụng bất kỳ thành phần có hại hoặc có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người và môi trường. Đồng thời, tỷ lệ nguyên liệu nguồn gốc thiên nhiên (NOI) phải đạt 70-100%, trong đó phần lớn sản phẩm đạt trên 90% thành phần thiên nhiên.

Hiệu quả được khẳng định bằng việc 100% sản phẩm được nghiên cứu và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên da, đảm bảo hiệu quả lâm sàng thực tế. Đẩy mạnh kết hợp thảo mộc và dược liệu truyền thống Việt Nam với khoa học hiện đại, để tạo nên các công thức vừa lành vừa có cơ sở khoa học vững chắc.

Bền vững thể hiện qua việc tối đa nguyên liệu bản địa để phát huy yếu tố thiên nhiên, chất lượng ổn định, giảm khí thải vận chuyển. Đồng thời tối thiểu rác thải, sử dụng bao bì dễ phân hủy hoặc bao bì có thể tái chế để giảm gánh nặng môi trường.

Và ba tiêu chí ấy, cùng với giá trị cốt lõi “lành và thật” đã được Cỏ Mềm kiên trì theo đuổi cho tới tận ngày hôm nay.

Một thập kỷ đã trôi qua, sau rất nhiều nỗ lực theo đuổi thực hành theo mô hình ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) gắn với 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs), Cỏ Mềm đã đạt được những kết quả quan trọng.

Về sản phẩm, Cỏ Mềm sở hữu một hệ sinh thái mỹ phẩm thiên nhiên với hơn 250 mã sản phẩm, trải rộng từ chăm sóc da, tóc, cơ thể, son môi, kem chống nắng cho đến các sản phẩm trang điểm, làm đẹp đường uống, đáp ứng gần như trọn vẹn nhu cầu của hàng triệu phụ nữ và gia đình Việt.

Các sản phẩm được xây dựng dựa trên nguyên tắc an toàn - hiệu quả - bền vững, vừa thỏa mãn tiêu chí SDG “sức khỏe và có cuộc sống tốt”, vừa thực hành tốt tiêu chí “công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng” của Liên hợp quốc.

Tại Khu công nghiệp Thạch Thất (Hà Nội), Nhà máy sản xuất đạt chuẩn cGMP - ASEAN của Cỏ Mềm hiện có quy mô gần 10.000m2, công suất lên tới một triệu sản phẩm mỗi tháng.

Với quy trình 4 bước kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, phòng kiểm định đạt chuẩn ISO 17025, cùng nhiều cải tiến giảm phát thải giúp tiết kiệm 1 triệu lít nước/năm, tối đa hóa bao bì sản phẩm có thể tái chế và không sử dụng loại bao bì không thể tái chế hoàn toàn, nhà máy sản xuất xanh của Cỏ Mềm đã không ngừng nỗ lực trong việc hiện thực hóa SDG 12: “Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm” mà Liên hợp quốc đã đề ra.

Một trong những trụ cột nội lực vững chắc của Cỏ Mềm phải kể đến, đó là hệ thống 80 cửa hàng độc quyền trên toàn quốc - những điểm chạm mang đậm dấu ấn thương hiệu, nơi khách hàng không chỉ mua sắm mà còn được trải nghiệm, được lắng nghe và được chia sẻ giá trị sống xanh.

Khác với mô hình nhượng quyền, toàn bộ chuỗi cửa hàng được Cỏ Mềm trực tiếp vận hành, đảm bảo sự đồng nhất trong tiêu chuẩn phục vụ và hình ảnh thương hiệu. Gần 300 nhân viên trong hệ thống được đào tạo để trở thành “người chăm sóc”, những đại sứ lan tỏa tinh thần “lành và thật” tới từng người tiêu dùng Việt.

Song song với hệ thống cửa hàng, Cỏ Mềm còn xây dựng thành công mô hình bán hàng đa kênh, kết hợp chặt chẽ giữa cửa hàng trực tiếp, nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

Mô hình này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng ở bất cứ đâu, đồng thời mang lại trải nghiệm mua sắm đồng nhất, tận tâm và trọn vẹn.

Một thương hiệu lớn không chỉ được đo bằng độ phủ sóng, mà còn bằng cách họ sẻ chia. Với Cỏ Mềm, trách nhiệm xã hội là hơi thở của văn hóa doanh nghiệp, gắn liền với hai dự án dài hạn: Ngôi trường ước mơ và Rừng an lành.

Khởi động từ những năm đầu thành lập, Ngôi trường ước mơ đã được Cỏ Mềm thực hiện suốt 10 năm, xây dựng nên 10 điểm trường kiên cố với gần 20 lớp học tại các tỉnh miền núi như Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa… giúp hơn 400 em nhỏ vùng cao có điều kiện học tập an toàn.

Năm 2023, mô hình được mở rộng với “Thư viện thân thiện” hơn 3.000 đầu sách giúp ươm mầm tri thức, lan tỏa niềm vui đọc sách đến những em nhỏ vùng sâu vùng xa.

Cũng trong tinh thần gieo mầm cho tương lai, dự án Rừng an lành của Cỏ Mềm được hình thành như một cam kết hành động vì môi trường.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Cỏ Mềm cùng người dân địa phương đã phục hồi được 10ha rừng cộng đồng, tương đương 10.000 cây xanh tại Ninh Thuận và Sơn La.

Dự án không chỉ phục hồi hệ sinh thái bản địa, góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống biến đổi khí hậu, mà còn giúp người dân có sinh kế ổn định, từ đó gìn giữ và bảo vệ rừng bền vững hơn.

Cỏ Mềm hiện là thành viên của mạng lưới VB4E - Liên minh doanh nghiệp hành động vì môi trường (IUCN). Thương hiệu cũng liên tục đồng hành cùng các dự án xanh khác như: “Cứu dòng nước, rước ông Táo”, “Tuần lễ phim thiên nhiên Việt Nam”, và nhiều chương trình lan tỏa tinh thần xanh trong cộng đồng trẻ.

Mười năm qua, Cỏ Mềm cũng đã đồng hành cùng hơn 10.000 sinh viên Việt Nam trong các hoạt động giáo dục và bảo vệ môi trường như một người bạn tử tế, tiếp sức cho thế hệ kế tiếp sống lành, sống xanh, sống thật.

Mười năm kiên định với hai chữ “lành” và “thật”, Cỏ Mềm không chỉ kiến tạo một thương hiệu mỹ phẩm, mà còn tạo dựng vị thế nhất định trong lĩnh vực làm đẹp bền vững.

Hành trình ấy được ghi nhận bằng chuỗi giải thưởng: “Thương hiệu truyền cảm hứng Châu Á” tại APEA 2021 do Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về Doanh nghiệp và Doanh nhân trao tặng; “Thương hiệu bản sắc Việt Nam định vị giá trị toàn cầu” 2023 do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp với Hội đồng Thương mại & Công nghệ Toàn cầu Ấn Độ (GTTC India) vinh danh; “Thương hiệu tiêu biểu ASEAN 2024” được trao bởi Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa quốc tế, Viện Nghiên cứu phát triển Doanh nhân Việt Nam - ASEAN phối hợp cùng Trung tâm phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu.

Năm 2025, giữa hơn 140 doanh nghiệp tại Hội nghị và Giải thưởng CSR, ESG Toàn cầu, Cỏ Mềm đã trở thành đại diện tiêu biểu của ngành mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam, được Trung tâm Công nghệ Bền vững và Tập đoàn Pinnacle Quốc tế vinh danh ở cả hai hạng mục: “Thương hiệu đổi mới xuất sắc trong sản xuất và phát triển bền vững” và “Thương hiệu tiên phong trong phát triển bền vững và hoạt động xã hội”.

Thương hiệu gây ấn tượng với mô hình sản xuất xanh trọn vẹn, tích hợp ESG vào toàn bộ chuỗi giá trị - từ hợp tác phát triển vùng nguyên liệu, R&D, sản xuất cGMP, đến phân phối, đồng thời góp phần đẩy mạnh các hoạt động CSR bền vững, có tính liên kết nội bộ và lan tỏa dài hạn tới cộng đồng.

“Giải thưởng quốc tế không chỉ là danh hiệu, mà là thành quả của 10 năm bền bỉ. Sự ghi nhận này khẳng định rằng một thương hiệu Việt, khi làm thật, hoàn toàn có thể sánh vai cùng các doanh nghiệp toàn cầu bằng chính năng lực, tri thức và giá trị cốt lõi nhân văn của mình”, đại diện Cỏ Mềm khẳng định.

Từ thỏi son Gạo đến hệ sinh thái hơn 250 sản phẩm, từ phòng lab nhỏ đến nhà máy đạt chuẩn quốc tế, từ vài khách hàng đầu tiên đến 80 cửa hàng độc quyền trên toàn quốc, từ một giấc mơ xanh đến giải thưởng toàn cầu, Cỏ Mềm đã viết nên hành trình tròn mười năm bằng niềm tin và sự tử tế.

Mười năm là một chặng đường, nhưng với Cỏ Mềm, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình dài hạn của sự bền vững. Và hành trình ấy sẽ còn tiếp tục, khi những hành động tử tế hôm nay lan tỏa, mai này sẽ trở thành giá trị an lành cho thế hệ sau.

Nội dung: Toàn Thịnh

21/11/2025 - 08:00