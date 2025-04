Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank kinh doanh ra sao 3 tháng đầu năm?

Big 4 (4 ngân hàng có vốn Nhà nước) gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank mới đây công bố một số chỉ tiêu tài chính năm nay với con số khả quan.

Năm ngoái, cả 4 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank đều đạt kế hoạch đề ra với mức lãi kỷ lục, từ 1 tỷ USD trở lên. Năm nay, kết thúc quý I, ở mỗi ngân hàng, bức tranh tài chính lại khác nhau. Lợi nhuận khả quan song tỷ lệ nợ xấu cũng có xu hướng tăng nhẹ.

Vietcombank

Lợi nhuận trước thuế quý I của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán: VCB) đạt 10.859 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giảm chi phí dự phòng rủi ro so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động trong 3 tháng đầu năm là 17.234 tỷ đồng, giảm 0,3%. Chi phí hoạt động tăng 11,3% lên 5.622 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 11.612 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro ở mức 752 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với mức trích lập cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản ngân hàng này là 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 1,2% lên hơn 1,46 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 0,4%, xuống 1,5 triệu tỷ đồng.

Số dư nợ xấu là hơn 15.035 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng chiếm 1,02%. Cuối năm ngoái, tỷ lệ này ở Vietcombank là 0,96%.

Quý đầu năm nay, Vietcombank dự kiến tiếp tục là quán quân lợi nhuận toàn ngành (Ảnh: Tiến Tuấn).

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán: BID) báo lãi trước thuế quý I là 7.413 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Với khoản lợi nhuận này, BIDV tạm thời giữ top 2 trong nhóm ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh.

Quý I, lợi nhuận sau thuế đạt 5.955 tỷ đồng, cũng nhích nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái và là mức lợi nhuận quý I cao nhất từ trước đến nay.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của BIDV đã tiệm cận mốc 2,86 triệu tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm, là một trong những ngân hàng có quy mô lớn nhất hệ thống. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 3% và hiện là ngân hàng có dư nợ vay cao nhất hệ thống..

Số dư nợ xấu của BIDV cũng tăng 37% trong quý I, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,41% lên 1,89%.

VietinBank

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I vừa công bố, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) lãi trước thuế hơn 6.823 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Năm ngoái, lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ là 26.300 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2023, đạt kỷ lục lợi nhuận.

Trong quý đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt hơn 15.475 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ dịch vụ giảm 9% còn 1.611 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm 32%, còn 913 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh giúp VietinBank thu được 238 tỷ đồng tiền lãi, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 38 tỷ đồng. Khoản mục mua bán chứng khoán đầu tư cũng chuyển lỗ sang lãi 91 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn nữa, hoạt động khác kỳ này lãi hơn 2.002 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm 2024.

Chi phí hoạt động tăng 15%, lên 5.519 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 5% lên 14.934 tỷ đồng.

Các ngân hàng quốc doanh lãi lớn (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tổng tài sản của VietinBank tính đến cuối quý I tăng 4% so với đầu năm, lên mức gần 2,47 triệu tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 5%, lên 1,8 triệu tỷ đồng trong khi tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 1% lên hơn 1,62 triệu tỷ đồng).

Tổng nợ xấu tính đến 31/3 của VietinBank tăng 31% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay khách hàng tăng từ mức 1,24% đầu năm lên 1,55%.

Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) là đơn vị duy nhất trong nhóm 4 ngân hàng có vốn Nhà nước chưa công bố báo cáo tài chính quý I với từng khoản mục.

Tuy nhiên, theo thông tin từ phía ngân hàng, tính đến hết quý I, nguồn vốn huy động đạt trên 2 triệu tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 3,4%; nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,47%; thu dịch vụ tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ. Thu hồi nợ sau xử lý đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước.

Tính chung 3 ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank, lợi nhuận nhóm này lên tới hơn 25.095 tỷ đồng, tương ứng hơn 1 tỷ USD.

Trước đó, trong khảo sát của Ngân hàng Nhà nước, phần lớn tổ chức tín dụng ghi nhận tình hình kinh doanh và lợi nhuận quý một cải thiện so với quý trước, dù mức cải thiện thấp hơn kỳ vọng.

Còn theo dự báo của các công ty chứng khoán, ngành ngân hàng năm 2025 trong bối cảnh NIM (biên lãi ròng - sự chênh lệch phần trăm giữa thu nhập từ lãi và chi phí lãi phải trả) nhích nhẹ và tăng trưởng tín dụng có thể đạt mục tiêu, lợi nhuận dự báo tăng 10-20%.

Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận sẽ có sự phân hóa mạnh. Cụ thể, các ngân hàng quốc doanh được kỳ vọng sẽ báo cáo lợi nhuận tăng trưởng 10-12% trong năm 2025, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân năng động sẽ có lợi nhuận tăng trưởng tới 15-20%. Các ngân hàng còn lại, thường có quy mô nhỏ hơn sẽ chứng kiến lợi nhuận đi lên chỉ khiêm tốn 6-8%.