Dự báo giá vàng ra sao sau tuần tăng mạnh?

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 18/8 đến 24/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trước khi đóng cửa tuần, mặt hàng này được điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Đây là mức giá bán kỷ lục mới của mặt hàng vàng miếng. Mức kỷ lục trước đó là 125,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, vàng miếng đã 4 lần liên tiếp phá đỉnh, sau các mốc 124,4 triệu đồng/lượng tại ngày 8/8, 124,7 triệu đồng/lượng vào ngày 14/8 và 125,4 triệu đồng/lượng vào ngày 18/8 thì đạt 126,6 triệu đồng/lượng vào cuối tuần này.

Còn giá vàng nhẫn được niêm yết tại 118,5-121 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra trước khi đóng cửa tuần.

Trong khi đó trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới kết thúc tuần này tại mốc 3.370 USD/ounce, tăng 30 USD so với trước đó, tương đương 107,7 triệu đồng/lượng khi được quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí.

Giá vàng trong nước và thế giới khởi sắc những phiên giao dịch cuối tuần (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thị trường vàng khởi sắc những phiên giao dịch cuối tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng 9, sau các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tại hội nghị thường niên của cơ quan này ở Jackson Hole ngày 22/8, ông Powell nói rằng sự thay đổi về cán cân rủi ro có thể khiến Fed thay đổi lập trường chính sách.

Tuy nhiên, ông không cam kết sẽ làm điều này. Chủ tịch này thừa nhận rủi ro với thị trường việc làm đang tăng lên, nhưng đồng thời cảnh báo áp lực lạm phát vẫn còn.

"Jerome Powell khiến thị trường ngạc nhiên, khi để ngỏ khả năng giảm lãi suất tháng 9. Việc này khiến hàng loạt tài sản tăng giá, kể cả vàng", Tai Wong, nhà giao dịch kim loại quý độc lập nhận định. "Điều quan trọng là phải xem liệu vàng có thể phá vỡ và giữ trên mức 3.400 USD/ounce trong những ngày tới hay không", Tai Wong nói thêm.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định đường cong lợi suất sẽ dốc hơn và đồng USD sẽ suy yếu, tạo môi trường thuận lợi cho vàng. Thị trường đang trong mùa hè yên ắng song khó có thể hình dung việc giá vàng không tăng trong tuần tới và dài hạn. Theo ông Hansen, giá vàng cần vượt trên mức 3.450 USD/ounce trước khi nhắm đến các mức kỷ lục trên 3.500 USD/ounce.

Trong khi đó, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch tài chính trực tuyến FxPro, cho biết thị trường vàng đang ở thế cân bằng mong manh khi giao dịch ở khoảng giới hạn rộng.

"Fed có thể nới lỏng chính sách vào tháng 9, nhưng sau đó lại tạm dừng. Sự chậm chạp này có thể khiến giới đầu tư quay trở lại với đồng USD", vị này dự báo.

Về mặt kỹ thuật, vàng đã trong trạng thái tích lũy từ tháng 4 và sự bứt phá mạnh có thể xảy ra trong những tuần tới. Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá vàng được cho là vẫn rất ấn tượng, có thể chạm 4.600 USD/ounce nếu Fed chuyển hẳn sang mô hình chính sách cực kỳ nới lỏng.

Chantelle Schieven, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty chuyên cung cấp nghiên cứu tài chính Capitalight Research, cho rằng giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt nhưng mức tăng có thể bị hạn chế do việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 phần nào đã được phản ánh vào giá.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán 85% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, tăng từ mức 75% trước bài phát biểu của ông Jerome Powell. Phát biểu của ông Powell về tầm quan trọng của dữ liệu việc làm và lạm phát sắp tới sẽ được công bố trước cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 16 và 17/9.