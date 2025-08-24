FIVB bình luận khi bóng chuyền nữ Việt Nam suýt gây sốc trước Ba Lan

"Màn trình diễn đáng ngạc nhiên của Việt Nam có được là nhờ 20 điểm (18 lần ghi điểm, một lần chắn bóng, một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp) được ghi bởi chủ công Vi Thị Như Quỳnh - cầu thủ ghi nhiều điểm nhất của đội trong trận đấu", FIVB lên tiếng ca ngợi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trên trang Volleyball World ở trận ra quân gặp tuyển Ba Lan tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới diễn ra tại Thái Lan vào tối 23/8.

Tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan (áo trắng) ngược dòng đánh bại Việt Nam sau 4 set đấu (Ảnh: Volleyball World).

Dù phải đụng độ với đội bóng đang xếp hạng số 3 thế giới, hơn Việt Nam tới 19 bậc nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn chơi đầy tự tin ở set đấu đầu tiên.

Đáng chú ý, khi tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan dẫn trước Việt Nam với tỷ số 23-21 thì các cô gái "Rồng vàng" gây sốc khi giành liên tiếp 4 điểm để ngược dòng giành chiến thắng ngay set đấu đầu tiên.

Thế nhưng kể từ set đấu thứ 2, các cầu thủ tuyển Ba Lan đã điều chỉnh tốt về mặt chiến thuật, vừa tổ chức tấn công tốt vừa phòng ngự tốt trên lưới nhờ sự vượt trội về thể hình. Chung cuộc tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan đã giành chiến thắng trước Việt Nam với tỷ số 3-1 (tỷ số 23-25, 25-10, 25-12, 25-22) ở trận ra quân tại bảng G.

"Ba Lan đã tìm lại phong độ sau sự cố ở set đầu tiên và có màn ra mắt thành công tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, khi đánh bại đội tuyển Việt Nam đầy quyết tâm trong trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu thứ hai tại Thái Lan.

Hàng công mạnh mẽ của Ba Lan đã tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển châu Âu, với số điểm ghi được vượt trội hơn đối thủ tới 19 điểm (64 so với 45), họ cũng có nhiều pha chắn bóng thành công hơn (14 so với 5). Mỗi đội đều có 5 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và chênh lệch lỗi là rất nhỏ, với Ba Lan có 15 lỗi còn Việt Nam mắc 14 lỗi", FIVB bình luận trong phần nội dung.

Đáng chú ý, FIVB cũng chỉ ra lý do Ba Lan thắng ngược Việt Nam là nhờ màn trình diễn xuất sắc của đối chuyền Magdalena Stysiak - người có màn trình diễn cá nhân hiệu quả thứ hai tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới cho đến nay, với 29 điểm ấn tượng, 23 lần dứt điểm và 6 lần chắn bóng xuất sắc.

Trong khi đó, cầu thủ chắn giữa Agnieszka Korneluk và chủ công Martyna Łukasic cũng góp công vào màn lội ngược dòng của đội với 16 điểm mỗi người.

“Trận đấu đầu tiên trong một giải đấu như thế này luôn phức tạp. Chúng tôi rất tôn trọng Việt Nam, và họ đã làm rất tốt, nhưng sự thật là chúng tôi đã chơi rất tệ trong set đầu tiên.

Sau đó, chúng tôi đã trở lại và chơi bóng chuyền đúng bản chất, nhưng chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ set đầu tiên cho những trận đấu quan trọng sắp tới", FIVB dẫn lời phát biểu của Magdalena Stysiak sau trận đấu.

Ở lượt trận thứ 2, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đụng độ đội tuyển Đức - đội cũng đã giành chiến thắng trước Kenya với tỷ số 3-0 (25-22, 25-8, 25-20), vào ngày 25/8 tới đây.