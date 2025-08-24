Miền Trung cấp tập chống bão Kajiki

Nghệ An: Sẵn sàng ứng phó với mưa cường suất lớn

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện khẩn, cấm tàu thuyền ra khơi trong bão Kajiki (cơn bão số 5), kể từ 5h ngày 24/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10h ngày 24/8.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Nghệ An có 2.918 phương tiện/13.240 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản, qua rà soát không có tàu cá hoạt động trên vùng nguy hiểm. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 5.

Cán bộ Đồn biên phòng Diễn Thành (Nghệ An) hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão số (Ảnh: Hải Thượng).

Từ ngày 23/8, tỉnh Nghệ An đã mở tràn xả lũ đối với hệ thống hồ thủy lợi Vực Mấu và hồ Sông Sào. Thủy điện Bản Vẽ, công trình thủy điện lớn nhất tỉnh, đồng thời lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, cũng đã vận hành giảm lũ cho hạ du từ 9h ngày 23/8, theo lệnh hỏa tốc của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.

Theo đánh giá của các chuyên gia thời tiết, bão số 5 là cơn bão mạnh, dự báo sẽ đổ bộ vào Nghệ An, Hà Tĩnh. Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có công suất lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã trên địa bàn tỉnh trong ứng phó với cơn bão số 5 và hoàn lưu sau bão.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, đã xảy ra sạt lở, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc tại các khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại những khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, sẵn sàng ứng phó nguy cơ xảy ra chia cắt kéo dài, không để thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không tổ chức các sự kiện đông người không cần thiết trong thời điểm này.

Ảnh hưởng cơn bão số 3, Nghệ An nhiều nơi chìm trong biển nước (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, vừa tập trung ứng phó bão, vừa chủ động phương án phòng chống hoàn lưu sau bão.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, dự báo từ chiều 24/8, vùng biển Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) sẽ có gió mạnh dần cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng cao 6-8m, biển động dữ dội. Ven biển có nguy cơ nước dâng do bão cao 0,5-1m, tại Hòn Ngư mực nước có thể đạt 3,3-3,7m. Trên đất liền từ đêm 24/8 đến hết 26/8, toàn tỉnh có khả năng mưa to đến rất to 150-300mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo cường suất mưa có thể vượt 200mm trong 3 giờ.

Thanh Hoá: Không để xảy ra lũ chồng lũ

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành công điện về việc cấm biển để ứng phó với bão Kajiki.

Để đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, việc cấm biển được thực hiện từ 8h ngày 24/8 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển.

Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản; hướng dẫn, sắp xếp tàu, thuyền, quản lý chặt chẽ tại nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

Thanh Hóa chủ động ứng phó trước cơn bão số 5, tránh để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ (Ảnh: Thanh Tùng).

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tuyệt đối không nổ máy động cơ tàu thuyền khi đã neo đậu, kiên quyết không để người ở lại trên các phương tiện khi bão đổ bộ.

Trước đó, trong công điện ứng phó với bão số 5 và hoàn lưu sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành, các địa phương gắn với chức năng nhiệm vụ của mình kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước do thiên tai có thể gây ra

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ đạo theo dõi sát tình hình bão số 5 và mưa, lũ; phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản.

Bên cạnh đó, người đứng đầu đơn vị này có trách nhiệm giám sát chặt chẽ, tham mưu vận hành khoa học, hiệu quả các hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ...

Quảng Trị: Sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 19h

Tại Quảng Trị, sáng 24/8, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền các xã, phường, đặc khu tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

Địa phương này cũng cấm tàu thuyền ra khơi từ 7h ngày 24/8, đến khi hết thời tiết nguy hiểm trên biển. Tại các khu vực trọng yếu, lực lượng biên phòng, công an đang phối hợp hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, neo đậu an toàn.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 (Ảnh: Quốc Việt).

Thông tin kiểm đếm, toàn tỉnh Quảng Trị có8.725 tàu, thuyền với 24.198 lao động làm việc trên biển. Đến thời điểm này cơ bản các phương tiện đã và đang vào bờ tránh trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thực hiện các công điện chỉ đạo UBND tỉnh, các địa phương tại Quảng Trị đã xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để chủ động ứng phó với bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ”.

Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Trị cũng đã triển khai phương án đảm bảo vận hành an toàn, cắt giảm lũ cho hạ du trong đợt bão và mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 gây ra.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các xã, phường, đặc khu sơ tán dân, di dời tài sản quan trọng tại các khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, cửa sông, ven biển… đến nơi an toàn, hoàn thành trước 19h ngày 24/8.

Để ứng phó với bão và hoàn lưu sau bão, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình được khuyến cáo chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, cơ sở y tế, công trường đang thi công...