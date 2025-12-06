Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2025

Đây là mùa thứ 5 giải thưởng VinFuture vinh danh những phát minh, công nghệ đột phá góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng triệu người và thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành nghề, dịch vụ có ý nghĩa quan trọng đối với nhân loại.

Lễ trao giải VinFuture 2025 có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quốc hội: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ Trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành và các nhà khoa học, CEO công nghệ, khách mời.

Nghi thức chào cờ diễn ra trang nghiêm trước khi buổi lễ trao giải bắt đầu.

Giáo sư Sir Richard Henry Friend - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Lễ trao giải VinFuture 2025.

Ra đời năm 2020 với sứ mệnh thúc đẩy khoa học phụng sự nhân loại, chỉ sau 5 năm, VinFuture đã trở thành điểm đến uy tín của cộng đồng khoa học thế giới, quy tụ nhiều chủ nhân Nobel và các giải thưởng danh giá khác.

Phát biểu tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Nhìn lại hành trình 5 năm qua, chúng ta có thể khẳng định, Giải thưởng này không chỉ vinh danh các công trình khoa học xuất sắc mà còn tạo ra những cuộc đối thoại, diễn đàn quý báu giữa các nhà khoa học, các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách; từ đó, những tư tưởng mới, cách tiếp cận mới, mô hình hợp tác mới được khơi mở và lan tỏa rộng rãi".

"Rising & Thriving - Cùng vươn mình, cùng thịnh vượng" là thông điệp được lựa chọn làm chủ đề chính của Lễ trao giải VinFuture 2025. Thông điệp này khẳng định sự thịnh vượng bền vững chỉ có được khi chúng ta dám vươn lên, đổi mới và bứt phá.

Giải thưởng đầu tiên dành cho nhà khoa học đến từ các quốc gia đang phát triển, thuộc về Giáo sư Maria Esperanza Martinez-Romero đến từ Mexio vì những nghiên cứu sinh thái trong sinh vật và cơ chế cố định ni-tơ cộng sinh tại các hệ sinh thái nhiệt đới.

Chia sẻ tại sự kiện, Giáo sư Maria cho biết vô cùng vinh dự và cảm kích được nhận giải thưởng này. Giải thưởng VinFuture đã đóng góp vào tăng cường sự hiện diện khoa học và niềm tin vào các công trình nghiên cứu, tạo động lực cho người trẻ theo đuổi khoa học đặc biệt trong y tế.

Giải thưởng thứ 2, giải Đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ, được trao cho Giáo sư Mary-Claire King với thành công phát hiện gen BRCA1 - liên quan đến ung thư vú và buồng trứng.

"Tôi rất vinh dự được nhận giải thưởng, thay mặt cho các cộng sự tôi xin chân thành cảm ơn tới VinFuture. Tôi hơi bất ngờ khi được nhận giải thưởng dành riêng cho các nhà khoa học nữ, bởi vì các phát kiến của mọi nhà khoa học đều như nhau", Giáo sư Mary-Claire King chia sẻ.

Giải Đặc biệt VinFuture dành cho Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, thuộc về nhóm các nhà khoa học: Giáo sư Venkatesan Sundaresan, Giáo sư Raphaël Mercier, Tiến sĩ Emmanuel Guiderdoni, Tiến sĩ Imtiyaz Khanday, Tiến sĩ Delphine Mieulet với những đổi mới cây trồng lại có khả năng tự nhân giống.

Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao giải cho nhóm nhà khoa học đạt giải.

Và cuối cùng, Giải thưởng chính VinFuture Grand Prize có giá trị lớn nhất của VinFuture trị giá 3 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 78 tỷ đồng, vinh danh nhóm các nhà khoa học: TS Douglas R. Lowy, TS John T. Schiller, TS Amiee R. Kreimer, GS Maura L. Gillison vì những khám phá, phát triển vaccine HPV nhằm phòng ngừa các khối u do virus papilloma ở người gây ra và sẽ góp phần làm giảm gánh nặng ung thư toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giải thưởng chính VinFuture 2025 cho nhóm các nhà khoa học Mỹ.

Các nhà khoa học được vinh danh ở Giải thưởng chính VinFuture Grand Prize phát biểu sau khoảnh khắc tôn vinh công trình khoa học xuất sắc nhất.