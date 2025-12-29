Xây dựng quy định mới về lương cán bộ, công chức trong năm 2026

Nội dung được nêu trong báo cáo mới đây của Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ.

Đề án tiền lương, phụ cấp khu vực công

Trong thời gian qua, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cho biết, vấn đề cải cách chính sách tiền lương đã được quan tâm giải quyết. Đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, đơn vị tham mưu về tiền lương của Bộ thẳng thắn nhìn nhận, kết quả đến nay vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra như đối tượng hưởng lương và trợ cấp ngày càng tăng. Bên cạnh đó, tổng quỹ lương và trợ cấp ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi ngân sách nhưng các mức lương tính theo chế độ còn thấp.

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc, nhiệm vụ, đặc biệt là cấp xã tăng lên rất nhiều.

Bộ Nội vụ đã trình đề án về tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy (Ảnh minh họa: Khoa Nguyễn).

Để góp phần nâng cao tiền lương, thu nhập trong khu vực công, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội nêu yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp cho phù hợp.

Bám sát chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ, Cục đã báo cáo lãnh đạo Bộ để tham mưu Ban Chỉ đạo của Chính phủ ban hành 3 văn bản hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức sau sắp xếp bộ máy.

Bên cạnh đó, căn cứ Kết luận số 186-KL/TW; Kết luận số 195- KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Cục đã tham mưu để Bộ Nội vụ xây dựng Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, trình Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 206/KL-TW về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

"Đây là căn cứ quan trọng để hoàn thiện chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời bổ sung các chế độ chính sách nhằm hỗ trợ nhóm này tạo niềm tin, phấn khởi sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp", báo cáo của Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội nêu rõ.

Nhiều chế độ, chính sách mới về tiền lương trong năm 2026

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026, một trong những nội dung quan trọng là công việc phối hợp của Đảng ủy Bộ Nội vụ với Ban Chính sách chiến lược Trung ương, Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan có liên quan thực hiện triển khai sơ kết Nghị quyết số 27 năm 2018 về cải cách tiền lương của Ban chấp hành Trung ương.

Trong đó, có nội dung đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét sau năm 2026, khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Nội dung này sẽ được báo cáo tới các cấp thẩm quyền đề xuất chính sách tổng thể về tiền lương, hoàn thành trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến trong quý III/2026.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị đối với chính sách tổng thể về tiền lương, Chính phủ sẽ nghiên cứu, đề xuất Quốc hội lộ trình cải cách chính sách tiền lương cho phù hợp.

Xây dựng nhiều chế độ, chính sách trong khu vực công (Ảnh minh họa: Khoa Nguyễn).

Ngoài ra, 2026 cũng là năm triển khai nhiều nội dung về chế độ, chính sách của công chức, viên chức, người lao động trong khu vực công như xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó là nhiệm vụ xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...